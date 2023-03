Nizozemski huligan šakom je udario srpskog golmana: Sad mora u zatvor na dva mjeseca

Pomahnitali navijač PSV-a je u veljači upao u teren usred utakmice i šakom udario golmana Seville Marka Dmitrovića. Nije mu srpski golman ostao dužan. Posložio ga je na travu kao metar drva, ali ubrzo su uletjeli igrači Seville i PSV-a koji su ih razdvojili.

Cijeli stadion izviždao je huligana dok su ga redari odvodili sa stadiona, a sada je doznao i kaznu. Kako piše Associated Press, navijač PSV-a dobio je zatvorsku kaznu od dva mjeseca uz mjesec dana uvjetno ako u sljedeće dvije godine napravi novi incident. Uz to mu je zabranjen pristup stadionu PSV-a na dvije godine. Što je najgore, ovo mu nije prvi prijestup pa je samim time i kazna teža.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

- Osumnjičenik je prekršio zabranu dolaska na stadion te je u pijanom stanju upao na teren kako bi napao nogometaša. To je prikaz nepoštovanja prema napadnutoj osobi, klubovima i svim navijačima PSV-a. Osim toga, osumnjičenik je 2021. godine dvaput osuđen za kaznena djela povezana s nogometom - piše u odluci suda koji je cijeli slučaj riješio u desetak dana.

'Neću reći što sam mu htio napraviti'

Kako se ispostavilo, huliganu je još od ranije bio zabranjen ulazak na stadion, a kartu mu je kupio prijatelj.

- Navijač me gurnuo s leđa. Pretpostavljam da je bio ljut zbog rezultata svoje ekipe, vjerojatno i malo lud ili pijan. Gurnuo me i ja sam ga zaustavio dok nije došlo osiguranje. U meni je proradio bijes, ali te stvari se ne mogu događati i nadam se da će biti kažnjen. Prešutjet ću ono što sam stvarno htio napraviti. Drago mi je što sam znao gdje je i što sam ga srušio. Ako me netko napadne, branit ću se - rekao je suigrač hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

PSV je tada slavio 2-0, ali zbog poraza od 3-2 u prvoj utakmici ispao je iz šesnaestine finala Europske lige. Kako pišu nizozemski mediji, poludjeli navijač je na optužbe odgovorio ovako.

- Izašao sam na teren, sve je prošlo nevjerojatno brzo. Prije nego što sam postao svjestan, ležao sam na zemlji i odvelo me je osiguranje - rekao je huligan koji je bio pod utjecajem alkohola.



Najčitaniji članci