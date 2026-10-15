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NISU ZADOVOLJNI POLICIJOM

Nizozemski mediji: Ovo što se događa u Splitu je barbarstvo!

Piše 24sata,
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Nizozemski mediji: Ovo što se događa u Splitu je barbarstvo!
Foto: Dalmatinski portal
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Drama u Splitu uoči Hajduka i Ajaxa: Nizozemci prijavljuju napade, fantomke i oružje, Ajax potvrdio više prijava, a policija privela 19 navijača

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Uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu pojavile su se ozbiljne optužbe o napadima i zastrašivanju nizozemskih navijača. Nizozemski mediji prenose svjedočenje jednog od njih, koji tvrdi da je njegovu skupinu nakon izlaska iz taksija okružilo dvadesetak muškaraca s fantomkama i oružjem.

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Foto: Čitatelj 24sata

O incidentima su izvijestili nizozemski mediji NOS i AT5, koji su pisali i o privođenju 19 navijača Ajaxa na splitskoj Rivi. Policija je intervenirala preventivno kako bi spriječila mogući sukob s navijačima Hajduka. Navodno su kod privedenih pronađeni noževi, dok su se na stolovima nalazili i komadi kamena.

Pojedini nizozemski mediji reakcije splitskih navijača opisali su kao barbarske i sulude. Navode i da se navijači Ajaxa na europskim gostovanjima dosad nisu susreli s toliko problema uoči utakmice.

Portal In de Hekken upozorio je da se detalji iz svjedočenja navijača ne mogu neovisno potvrditi. Ipak, Ajax je potvrdio da je zaprimio više prijava o incidentima.

Nizozemski portal osudio je ponašanje navijača u Splitu te pozvao Uefu na hitnu reakciju, uz poruku da takvim događajima nije mjesto na sportskim priredbama.

Ujedno je kritizirao postupanje hrvatske policije, optužujući je da nije učinila dovoljno kako bi zaštitila nizozemske državljane na području Splita. Riječ je o tvrdnjama koje zasad treba promatrati uz napomenu da pojedinosti prijavljenih incidenata nisu neovisno potvrđene.

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