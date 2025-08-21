Nižu se hvalospjevi na račun Perišića: Proglasili ga najboljim igračem u nizozemskoj ligi...

Specijalizirani nogometni portal Transfermarkt proglasio je Ivana Perišića (36) najboljim igračem nizozemske Eredivisie za sezonu 2024./2025. Ovo prestižno priznanje kruna je na Perišićevu nevjerojatnu debitantsku sezonu u dresu PSV Eindhovena, u kojoj je svojim iskustvom, golovima i liderskim sposobnostima vodio klub do novih uspjeha.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Odluka Transfermarkta temelji se na impresivnim brojkama koje je Perišić ostvario tijekom sezone. Iako je u klub stigao tek u rujnu 2024., brzo se nametnuo kao ključni igrač. Zabilježio je ukupno 39 nastupa u svim natjecanjima, postigavši pritom 16 golova i dodavši 11 asistencija.

Foto: PETER LOUS/PRESS ASSOCIATION

Njegov doprinos bio je posebno vidljiv u nizozemskom prvenstvu, gdje je u 27 Eredivisie utakmica upisao 9 golova i 9 asistencija, dokazavši da je i u 36. godini jedan od najdominantnijih krilnih igrača u ligi. Svoj trag ostavio je i u europskim natjecanjima s tri gola u Ligi prvaka te u nacionalnom kupu, gdje je na četiri utakmice postigao četiri pogotka.

Osim statističkog učinka, Perišićev značaj za PSV očituje se u njegovom golemom iskustvu i pobjedničkom mentalitetu koji je donio u svlačionicu. Odmah po dolasku, tehnički direktor i trener Peter Bosz isticali su njegovu svestranost, profesionalizam i fizičku spremu kao ključne faktore.

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Postao je neformalni kapetan na terenu, vođa koji usmjerava mlađe suigrače i preuzima odgovornost u ključnim trenucima. Njegova energija i radna etika brzo su ga pretvorile u miljenika navijača, koji su u njemu prepoznali igrača koji je "nosio momčad" do važnih pobjeda. Klub je njegovo zalaganje i kvalitetu nagradio produženjem ugovora do ljeta 2027., čime je potvrđeno da ga vide kao temelj momčadi i za budućnost.