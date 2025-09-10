Obavijesti

NIJEMCI U POLUFINALU

Njemačka gubila tri četvrtine pa izbacila Sloveniju! Dončić opet bio sjajan, ali ipak nije pomoglo

Piše Jakov Drobnjak,
Njemačka gubila tri četvrtine pa izbacila Sloveniju! Dončić opet bio sjajan, ali ipak nije pomoglo
Foto: Matthias Stickel/DPA

Njemačka je pobijedila Sloveniju 99-91 i plasirala se u polufinale gdje ju čeka Finska. Wagner i Schröder predvodili su Njemačku, a sjajno je odigrao i Dončić koji je brojao do 39, no to ipak nije bilo dovoljno

U velikoj drami Njemačka je pobijedila Sloveniju 99-91 i izborila polufinale EuroBasketa. Njemačku je do velike pobjede predvodio Franz Wagner s 23 koša i sedam skokova, a u stopu ga je pratio Dennis Schröder s 20 koševa i sedam asistencija. Slovence je predvodio fantastični Luka Dončić koji je zabio 39 koševa uz devet skokova i sedam asistencija, ali ti nije bilo dovoljno.

FIBA EuroBasket 2025 - Quarter Finals - Germany v Slovenia
Foto: Ints Kalnins

U prvoj četvrtini se praktički igralo koš za koš sve do 15-15. Tada Slovenci kreću i rade seriju od 7-0 i prvi put se jače odvajaju od Njemačke. U tom tonu su i nastavili te su na prvi predah otišli s 11 koševa prednosti. Nisu se Nijemci dobro snašli pri kraju prve četvrtine te je bilo jasno da se moraju trgnuti u nastavku.

To se i dogodilo te su aktualno svjetski prvaci lagano "grickali" prednost Slovenaca. Sjajno su otvorili drugu četvrtinu i s osam koševa u nizu stigli na 34-29. U tim trenutcima živjeli su od koševa Franza Wagnera i Daniela Theisa. Ponovo se onda budi Dončić kod Slovenije i samostalno čuva prednost svoje momčadi, ali Shroder izjednačuje na 42-42. Dončić nastavlja briljirati, a pomogao mu je i Klemen Prepelič tricom te Omić dvicom i Slovenci na su poluvremenu vodili 51-45.

FIBA EuroBasket 2025 - Quarter Finals - Germany v Slovenia
Foto: Ints Kalnins

U trećoj četvrtini ponovo se igralo koš za koš i nitko se nije uspio jače odvojiti. Tricom Dončića Slovenci su došli do 68-61, a onda s pet koševa za redom došli na devet koševa prednosti. Nijemci su uzvratili pred kraj četvrtine i završila je 74-70 u korist Slovenaca. Ipak, ovo je druga četvrtina za redom koju su Slovenci izgubili te su živjeli od prednosti iz prve četvrtine.

U zadnju dionicu Nijemci su ušli furiozno. Serija od 7-0 i prelazak u vodstvo 77-74. Slovenci su tada dosta bili na liniji slobodnih bacanja i drama se nastavila sve do kraja utakmice. Dončić opet pronalazi ritam i dovodi Slovence na samo -1, no Schröder mu odgovara u sljedećem napadu. Na 88-87 Nijemci su zabili četiri slobodna bacanja, Slovenci dva, a onda je Wagner zabio za dva te Bonga stavio oba bacanja i Nijemci su otišli na nedostižnih 96-89 i tu prednost je zadržala Njemačka i na kraju slavila 99-91. U polufinalu Nijemci će igrati s Finskom.

