Njemačka gubila tri četvrtine pa izbacila Sloveniju! Dončić opet bio sjajan, ali ipak nije pomoglo

U velikoj drami Njemačka je pobijedila Sloveniju 99-91 i izborila polufinale EuroBasketa. Njemačku je do velike pobjede predvodio Franz Wagner s 23 koša i sedam skokova, a u stopu ga je pratio Dennis Schröder s 20 koševa i sedam asistencija. Slovence je predvodio fantastični Luka Dončić koji je zabio 39 koševa uz devet skokova i sedam asistencija, ali ti nije bilo dovoljno.

Foto: Ints Kalnins

U prvoj četvrtini se praktički igralo koš za koš sve do 15-15. Tada Slovenci kreću i rade seriju od 7-0 i prvi put se jače odvajaju od Njemačke. U tom tonu su i nastavili te su na prvi predah otišli s 11 koševa prednosti. Nisu se Nijemci dobro snašli pri kraju prve četvrtine te je bilo jasno da se moraju trgnuti u nastavku.

To se i dogodilo te su aktualno svjetski prvaci lagano "grickali" prednost Slovenaca. Sjajno su otvorili drugu četvrtinu i s osam koševa u nizu stigli na 34-29. U tim trenutcima živjeli su od koševa Franza Wagnera i Daniela Theisa. Ponovo se onda budi Dončić kod Slovenije i samostalno čuva prednost svoje momčadi, ali Shroder izjednačuje na 42-42. Dončić nastavlja briljirati, a pomogao mu je i Klemen Prepelič tricom te Omić dvicom i Slovenci na su poluvremenu vodili 51-45.

Foto: Ints Kalnins

U trećoj četvrtini ponovo se igralo koš za koš i nitko se nije uspio jače odvojiti. Tricom Dončića Slovenci su došli do 68-61, a onda s pet koševa za redom došli na devet koševa prednosti. Nijemci su uzvratili pred kraj četvrtine i završila je 74-70 u korist Slovenaca. Ipak, ovo je druga četvrtina za redom koju su Slovenci izgubili te su živjeli od prednosti iz prve četvrtine.

U zadnju dionicu Nijemci su ušli furiozno. Serija od 7-0 i prelazak u vodstvo 77-74. Slovenci su tada dosta bili na liniji slobodnih bacanja i drama se nastavila sve do kraja utakmice. Dončić opet pronalazi ritam i dovodi Slovence na samo -1, no Schröder mu odgovara u sljedećem napadu. Na 88-87 Nijemci su zabili četiri slobodna bacanja, Slovenci dva, a onda je Wagner zabio za dva te Bonga stavio oba bacanja i Nijemci su otišli na nedostižnih 96-89 i tu prednost je zadržala Njemačka i na kraju slavila 99-91. U polufinalu Nijemci će igrati s Finskom.