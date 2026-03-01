Njemačka - Hrvatska, novi duel košarkaša. Gdje gledati uživo?

Nakon fantastične pobjede u krcatom Draženovom domu, hrvatska košarkaška reprezentacija u Bonnu od 18 sati čeka uzvratni dvoboj protiv Njemačke u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. (Arenasport 2). Pobjeda protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, pa makar i u bitno oslabljenom sastavu, dala je ogroman vjetar u leđa izabranicima Tomislava Mijatovića koji sada imaju priliku novim trijumfom praktički osigurati drugi krug natjecanja.

Euforija u Zagrebu kao temelj za dalje

Prvi susret u Zagrebu ponudio je dramatičnu utakmicu punu preokreta, a Hrvatska je na kraju slavila 93-88. Iako su Nijemci stigli bez desetak najvećih zvijezda poput Dennisa Schrödera i braće Wagner, pokazali su zavidnu kvalitetu. Najveće prijetnje bili su David Krämer s 22 koša i iskusni Johannes Thiemann sa 17 poena, no to nije bilo dovoljno protiv raspoložene Hrvatske.

Kapetan Dario Šarić vratio se u reprezentaciju u velikom stilu i predvodio momčad s 23 poena i sedam skokova, dok je Mario Hezonja dodao 21 koš, potvrdivši svoj liderski status. Sjajnu rolu s klupe odigrao je Roko Badžim koji je s tri vezane trice u ključnim trenucima prelomio susret.

Mijatović ne mijenja pobjedničku formulu

Izbornik Tomislav Mijatović svjestan je težine zadatka koji njegovu momčad čeka u Telekom Domeu u Bonnu. Umor je prisutan, no on ga vidi kao dodatnu motivaciju. Potvrdio je kako neće mijenjati sastav koji je slavio u Zagrebu, vjerujući igračima koji su pokazali karakter i kvalitetu.

​- Svi su igrači već u ovim situacijama bili dosta puta, kako u svojim klubovima, tako i ranije u reprezentaciji. Naravno da postoji određeni umor, no u našoj situaciji to je jedan pozitivan umor koji služi i kao dodatna motivacija. Znamo što smo napravili, ali to još nije bilo nikakvo finale, to je bila jedna utakmica i prilika za skupljanje novih bodova, jednako kao i sutra - poručio je izbornik.

Mijatović je dodao i kako je stožer analizirao protivnika te da je spreman na moguće promjene u njemačkom rosteru, no naglasak ostaje na vlastitoj igri.

Prilika za potvrdu dominacije

Hrvatska je trenutno na savršenom omjeru od tri pobjede i bez poraza, dok Njemačka ima skor 2-1. Nova pobjeda donijela bi nedostižnu prednost na vrhu skupine E i ogroman kapital za drugi krug kvalifikacija u koji se prenose svi bodovi. Prolazak među tri najbolje momčadi u skupini je praktički osiguran, no s omjerom 4-0 i prenesenim bodovima, vrata Mundobasketa u Katru bila bi širom otvorena već sada.