Njemačka je i na krovu Europe: Schröder srušio Tursku u drami

Njemačka je novi prvak Europe! U spektakularnom finalu EuroBasketa odigranom u Rigi, njemačka reprezentacija je nakon drame u završnici svladala Tursku rezultatom 88-83. Predvođeni fenomenalnim Dennisom Schröderom, Nijemci su stigli do prvog europskog zlata nakon 1993. godine i tako objedinili titule svjetskih i europskih prvaka.

Video pogledajte OVDJE.

Foto: Yiannis Kourtoglou

Finale je započelo u znaku Turske, koja je ujedno tražila svoje prvo zlato u povijesti. Izabranici Ergina Atamana ušli su u utakmicu nevjerojatnom energijom i serijom 13:2 šokirali Nijemce. No, aktualni svjetski prvaci brzo su se pribrali. Isaac Bonga i Franz Wagner pokrenuli su preokret, pa je Njemačka do kraja prve četvrtine uspjela ne samo sustići, već i prestići Tursku te završiti dionicu s vodstvom 24:22.

Druga četvrtina donijela je dvoboj NBA zvijezda. Na jednoj strani briljirao je Franz Wagner (16 poena na poluvremenu), dok je na drugoj dominirao Alperen Şengün (15 poena). Turska je ponovno preuzela kontrolu i na veliki odmor otišla s prednošću 46:40. Treći period nastavio se u istom ritmu – igralo se koš za koš, a Turska je u posljednjih deset minuta ušla s minimalnim vodstvom od 67:66, najavljujući triler završnicu. Cedi Osman bio je nezaustavljiv s vanjskih pozicija, pogodivši čak šest trica za Tursku.

Foto: Ints Kalnins

Posljednja četvrtina ponudila je sve što jedno veliko finale čini nezaboravnim. Ekipe, koje su do finala stigle s omjerom 8-0, izmjenjivale su se u vodstvu. Ključni trenutak dogodio se tri i pol minute prije kraja kada je Isaac Bonga svojom četvrtom tricom iz isto toliko pokušaja donio Njemačkoj prednost 77-76.

Ušlo se u napetu završnicu u kojoj je odgovornost preuzeo njemački kapetan. Dennis Schröder, MVP prošlog Svjetskog prvenstva, još je jednom pokazao zašto je vođa ove generacije. Prvo je pogodio ključan šut za 86:83, a zatim s dva pogođena slobodna bacanja 18 sekundi prije kraja postavio konačan rezultat i potvrdio veliko slavlje svoje momčadi.

U borbi za treće mjesto, Grčka je svladala Finsku i osvojila brončanu medalju, prvu medalju za Grke na velikim natjecanjima u eri Giannisa Antetokounmpa. No, večer u Rigi pripala je "zlatnoj generaciji" njemačke košarke koja se pridružila elitnom društvu reprezentacija koje su istovremeno svjetski i europski prvaci.

Foto: Yiannis Kourtoglou