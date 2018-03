Njemački 'diktator' Magath: Da mogu birati, vodio bih Vatrene!

Legendarni njemački trener, Felix Magath (64), poznat pod nadimkom "mučitelj" koji su mu dali igrači koje je vodio , dao je veliki kompliment za hrvatsku reprezentaciju. Upitan je od strane novinara ARD-a koju reprezentaciju bi volio voditi da mu se pruži prilika, a Magath je odgovorio:

- Nisam trener koji bi preuzeo Španjolsku ili Brazil. Cijenim uspjeh koji je Rehhagel postigao s Grčkom, kada bih mogao birati preuzeo bih Hrvatsku koja ima i odlične igrače i potencijal.

Ovo je definitivno veliki kompliment od jednog od najvećih njemačkih trener koji je vodio divove poput Bayerna i Wolfsburga s kojima je osvojio ukupno tri prvenstva i dva kupa.

On je jedan od najkarizmatičnijih trenera ikada koji zahtijeva briljantnu fizičku spremu. Znao je igrače voditi da trče po stepenicama, a često bi i on trčao s njima. Njegov režim je bio skoro pa vojnički a to se nije svidjelo mnogim igračima poput Bayernovog Rafinhe kojih je upravo zbog Magatha napustio Schalke.

No, sve te muke su rezultirale fantastičnom fizičkom spremom koja je krasila sve njegove momčadi. Na koncu, Wolfsburg je zbog toga i postao prvak Njemačke kada je Magath Džeku, Grafitea i ekipu pripremio do savršenstva, gdje je svaki igrač znao svoj zadatak. Jednostavno je stvorio automatizam kod igrača.

Vodio Rakitića i Mandžukića

Od Hrvatskih reprezentativaca Magath je vodio Rakitića u Schalkeu, u Stuttgartu Zvonimira Soldu, u Wolfsburgu Ivicu Olića, a prije toga i Marija Mandžukića, kojeg je kaznio s 10.000 eura jer nije poštovao njegovu naredbu da se igrač koji izgubi loptu odmah vrati u obranu. Cijelu momčad znao je kazniti tako da su svi morali po sat vremena biti u “stavu mirno”.

Skoro preuzeo Dinamo

Magath je 2013. godine zamalo potpisao za Dinamo, no do toga nije došlo jer je jednostavno bio preskup. Magath je tada gledao utakmicu europske lige gdje je Dinamo gostovao kod PSV-a u Eindhovenu te je bio jako zainteresiran.

No, u toj utakmici je vidio da Dinamo nije momčad i da će trebati puno posla da dovede ekipu do savršenstva. A zauzvrat je tražio dosta veliku plaću koju mu Dinamo nije mogao priuštiti.

- Magath je jedan od najvećih i najboljih svjetskih stručnjaka, Bundesligu je osvajao kao igrač i kao trener, no nije garancija za sjajnu europsku sezonu, kao što to ne bi mogao garantirati ni netko drugi - rekao je tada Zoran Mamić.

Učio od Branka Zebeca

- Felix je učenik našeg Branka Zebeca. On je imao najveći utjecaj na njega - otkriva Ivan Buljan (63), koji je s Magathom igrao u HSV-u od 1977. do 1981. godine.

- Nakon Zebeca došao je veliki Ernst Happel. Njih su dvojica baš bili treneri ‘čvrste ruke’. Vidjelo se kad je Felix postao trener da je poput njih - kaže Buljan i dodaje:

- Već je kao igrač bio strog i ozbiljan. Nije volio gubiti ni kad smo igrali na treningu. On je sjajan igrač i odličan trener.

Nijemca neki bivši igrači nazivaju posljednjim diktatorom u Europi. Kod Magatha nema šetkanja po terenu. Ako se šetate, onda brzo odletite. Mnogima bi teško pao njegov dolazak.