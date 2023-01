Njemački reprezentativac na slobodan dan otišao na tjedan mode. Salihamidžić: Amaterski!

Bayern je u utorak remizirao s Kölnom (1-1), a Serge Gnabry (27) je na terenu proveo samo 45 minuta. Bila je to loša partija 65 milijuna eura vrijednog krilnog napadača te drugi remi u nizu Bavaraca nakon onog protiv RB Leipziga u petak, a na toj je utakmici Gnabry asistirao za gol Cohupo-Motinga. Poslije prvog su remija nogometaši bavarske momčadi dobili slobodan dan, a on je to iskoristio za odlazak u Pariz.

Naime, tamo se održavao tjedan mode te je na društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija iz francuske prijestolnice. Već je bio na udaru kritika i prije spomenute utakmice, a dok je trener Julien Nagelsmann rekao da igrači mogu iskoristiti slobodno vrijeme kako želi, malo se drugačije postavio sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

- To je točno ono što ne volim, amaterski postupak! To je ono što Bayern nije. Slobodan dan je tu da se odmoriš kako bi drugi dan opet mogao dati maksimum. Morat ćemo popričati o tome što se dogodilo - rekao je Salihamidžić za Kicker.

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA

Bilo kako bilo, i uz dva remija u posljednja dva susreta, Bavarci su i dalje vodeća momčad Bundeslige. A u idućem ih kolu za vikend na domaćem terenu čeka utakmica protiv Eintrachta iz Frankfurta, a Gnabry će vjerojatno imati priliku pokazati što mu je donio 'Bracin' pogled i razgovor u četiri oka...

