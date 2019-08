Solin: Glup ispad, kaznit ćemo igrača! Ispričavamo se sutkinji

Četvrta sutkinja subotnje utakmice Sesvete - Solin (1-1) u Drugoj HNL Ivana Martinčić (34) iz Koprivnice prijavila je nogometaša Solina Vlatka Šimunca (29) da ju je nakon utakmice u tunelu seksistički napao riječima "Dođi da te je*emo!".

Dokažu li se njeni navodi u zapisniku, disciplinska komisija HNS-a Šimunca može kazniti od dvije do 12 utakmica zabrane igranja ili, još drastičnije, sa šest mjeseci suspenzije.

Član uprave NK Solina Ivica Rakušić javio se iznenađen potezom svog nogometaša. Tvrdi kako će ga najstrože kazniti, ali o tome mora odlučiti disciplinska komisija kluba.

- Poznajem ga kao pristojnog momka pa mi je to šok - rekao je Rakušić, koji je i vršitelj dužnosti predsjednika kluba te dogradonačelnik Solina, te dodao:

- Rigidno ćemo ga kazniti jer ne želimo takvu percepciju u javnosti. Kako drastično ćemo ga kazniti? O tome će odlučiti disciplinska komisija kluba. Ovo nam je prvi takav slučaj. Ali jasno je kao dan da ćemo ga kazniti. Dobro nam je krenula sezona i suđenje je vjerojatno bilo loše, ali to ne može opravdati ovakav potez.

Iz kluba su poslali i očitovanje u kojem govore o "glupom seksističkom ispadu" i ispričavaju se sutkinji uz najavu kazne nogometašu. Prenosimo ga u cijelosti:

Susret drugog kola 2. HNL između Sesveta i Solina udarna je vijest u medijima. Nažalost, ne zbog lijepog gola, odlične utakmice ili punih tribina, već zbog nesportskog ponašanja igrača našeg kluba Vlatka Šimunca.

Kao ugledni športski kolektiv stogodišnje tradicije ne želimo i ne možemo pokušati relativizirati ono što se dogodilo. Podsjećamo, Vlatko je imao glupi seksistički ispad kojim je duboko povrijedio sutkinju utakmice, gospođu Ivanu Martinčić. Loše suđenje i vruća glava nikako ne umanjuju dimenziju incidenta.

Stoga koristimo priliku izraziti najiskreniju ispriku gospođi Martinčić, ne samo zbog negativne medijske percepcije kojoj je klub izložen, već zato što se zaista imamo potrebu ispričati. NK Solin nije udruga koja potiče bilo kakav oblik nesnošljivosti, ponajmanje seksizam. Dapače, ponosni smo što našu djecu odgajamo u duhu kulture dijaloga, poštovanja i tolerancije. Cijelu prošlu sezonu nismo dobili niti jednu novčanu kaznu zbog nesportskog ponašanja naših igrača, trenera, stručnog osoblja ili članova uprave. Tim više nas boli što se dogodilo i što smo vijest u svim relevantnim medijima.

Stoga još jednom koristimo priliku ispričati se gospođi Martinčić i cijeloj športskoj i ukupnoj javnosti. Do sutkinje pokušavamo doći cijeli dan, ali iz razumljivih razloga ne želi komunicirati dalje po ovoj temi.

O kazni igraču ćemo izvijestiti javnost kada se sastane disciplinska komisija kluba i sukladno pravilniku donese primjerenu odluku. Naravno, igrač će imati priliku obratiti se istoj.

Izvršni odbor NK Solin

Disciplinski pravilnik HNS-a

Članak 53.

1) Tko se nesportski ponaša prema sucu/sucima utakmice riječima, pokretima, gestama ili na drugi način za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, bit će kažnjen:

a) ukoliko se radi o nedopuštenom prigovoru na odluku suca, bez psovanja ili vrijeđanja

- upozorenjem,

- ukorom,

- novčanom kaznom,

- zabranom igranja do jednog mjeseca

- zabranom igranja do dvije utakmice, ili

- zabranom obavljanja funkcija do jednog mjeseca

b) za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca

- zabranom igranja od jednog do šest mjeseci

- zabranom igranja od dvije do dvanaest utakmica, ili

- zabranom obavljanja funkcija od jednog do šest mjeseci

c) za pljuvanje suca

- zabranom igranja od tri mjeseca do jedne godine

- zabranom igranja od najmanje šest utakmica, ili

- zabranom obavljanja funkcija od tri mjeseca do jedne godine.