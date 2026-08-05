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TORONTO I MONTREAL

Noć za zaborav u Kanadi. Vekić, Ružić i Čilić ispali s jakih turnira

Piše HINA,
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Noć za zaborav u Kanadi. Vekić, Ružić i Čilić ispali s jakih turnira
Foto: Sipa USA/SIPA USA
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Hrvatski tenisači doživjeli su bolan dan: Vekić, Ružić i Čilić ispali su u Torontu i Montrealu, protivnici su ih izbacili nakon dobrih početaka

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Prva hrvatska tenisačica Donna Vekić poražena je 2. kolu WTA turniru iz Serije 1000 od Švicarke Viktorije Golubić (WTA -51.) s 5-7, 6-2, 6-3. Donna je dobila prvu dionicu iako je kod 5-4 Švicarka servirala za prvi set, no u nastavku je sve bilo na strani Golubić. Drugi set osvaja s dva breaka prednosti, a sve ponavlja i u trećoj dionici za drugu pobjedu u njihovom trećem međusobnom ogledu.

Donni je ovo pak treći uzastopni poraz u prvom kolu nakon WTA turnira u Berlinu i Wimbledona. Meč je završila s učinkom od pet aseva uz 50 posto prvog servisa, a iskoristila je četiri od 10 break-lopti, dok je sedam puta gubila svoj servis. 

Antonia Ružić se od nastupa oprostila porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys 6-1, 6-2. Keys, 23. igračica na WTA listi i lanjska pobjednica Australian Opena prepustila je Međimurki svega tri gema.

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: Rula Rouhana

Antonia je u meču koji je potrajao 82 minute zabila jednog asa uz 53 posto prvog servisa, a realizirala je dvije od sedam break-lopti, dok je svoj servis gubila sedam puta. Bio je ovo njihov drugi međusobni susret, a prvi je također pripao Amerikanki na Roland Garrosu ove godine.

Marin Čilić u drugom je kolu završio nastup na ATP Masters 1000 turniru u kanadskom Montrealu, a nakon tri seta bolji od njega bio je 20. tenisač svijeta, Amerikanac Frances Tiafoe – 5-7, 6-2, 6-2.

Marin je dobro krenuo u susret i nakon breaka u 12. gemu stigao do prvog seta, no u nastavku je sve bilo na strani Tiafoea koji do kraja dvoboja četiri puta oduzima servis našem tenisaču, a nije mu dopustio niti jednu break-loptu. Čilić je ukupno zabio devet aseva uz 65 posto prvog servisa, a iskoristio je jednu od šest break-lopti. Bio je ovo njihov treći međusobni susret i prva pobjeda Amerikanca.

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