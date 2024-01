Noćna mora igrača Evertona: Djevojku mu hitno odvezli u bolnicu! 'Izgubila sam organe'

Nogometaš Evertona Dwight McNeil (24) ne prolazi kroz najsretnije dane. Naime, njegova partnerica Megan Sharpley završila je u bolnici, a u novogodišnjoj objavi na Instagramu otkrila je kako je ostala bez organa.

- Nova godina je stigla, a ja se molim za dvije stvari koje sam naučila najviše cijeniti, to su zdravlje i sreća. Od početka do kraja, 2023. godina za mene je bila psihički i fizički iscrpljujuća, a završila je hitnom otvorenom operacijom u kojoj sam izgubila organ ili dva - napisala je Sharpley u objavi i dodala:

- Znam da ljudi imaju pitanja i sve ću odgovoriti kroz neko vrijeme, većinu odgovora nemam ni ja. Znam samo kako sam na putu oporavka i nadam se kako će sve to rezultirati zdravljem. Znajte ovo, imam vjere kako sam dovoljno snažna za sve što mi pripremi 2024. godina.

McNeil je jedan od najvažnijih nogometaša Evertona s dva gola i četiri asistencije u 17 nastupa u Premier ligi ove sezone.

Njegova djevojka Megan zatim je podijelila dirljivu poruku, u kojoj je zahvalila što je uz nju u najtežim trenucima.

- Dwighte, držao si moju ruku svaki put kada bi se pojavile loše vijesti. Podsjetio si me koliko sam snažna i kako će sve biti u redu. Oblačio si me, prao si me, nosio si me, hranio si me, davao si mi injekcije, zanemario si sve svoje obaveze dok si mi pružao potporu i nikad se nisi žalio. Spavao si uz moj bolnički krevet i nasmijavao me i kada bi se činilo da dolazi kraj. Ti si najbolji čovjek na svijetu. Idemo ostaviti ove teške dane iza nas - napisala je u emotivnoj poruci.

Foto: screenshot/instagram

McNeil je samo odgovorio kako je ponosan na nju.