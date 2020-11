'Nogomet je danas nenormalan, ali Rijeka je stabilna, ne mijenja priču zbog uspjeha ili poraza...'

Murić se uhvatio posla i stvarno radi na sebi. Kek je Kek, naravno da opet radi odličan posao sa Slovenijom. Osijek je veliki konkurent, ambiciozni su i bogati. Da, ja i dalje živim na stadionu, smije se Simon Rožman

<p>I sebi i momčadi dao je dva raritetno rijetka slobodna dana. Pa se jedva čekao vratiti poslu. Na intervju za <strong>24sata</strong> trener Rijeke <strong>Simon Rožman</strong> (37) došao je u svom elementu. Ruke u džepovima, glava uvučena među ramena zbog riječke bure, ali nasmijan, pun energije. Obučen u omiljenu modnu kombinaciju. Gore - gornji dio trenirke, dolje - donji dio trenirke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija riječke radosti</strong></p><p>Dio igrača vam je ozlijeđen, dio s reprezentacijama, korona je stalna prijetnja za neki novi izostanak, a igrali ste svaka tri dana... U EL tri poraza, u HNL-u 62% učinka. Europa vas je dobro 'iscijedila'.</p><p>- EL nam sigurno uzima dio energije i vremena za uigravanje, ali igranje u skupinama je san koji smo ostvarili i ja to gledam kao apsolutni plus. Zapravo pluseve. Igrači su na europskom tržištu, klub je europski relevantan u društvu velikana kontinentalnog nogometa, jedna baš naglašeno mlada momčad dobiva dragocjeno iskustvo igranja u Europskoj ligi... - počinje Rožman.</p><h2>Korona je tu, ali plaće se vraćaju na staro</h2><p>- Kratkoročno može biti pokoji izdvojeni negativni učinak na nastupe u HNL-u kao što je bio onaj neosporni kiks kojeg smo imali u Šibeniku, ali dugoročno: Europa je samo pozitiva. Jer jednostavno tjera igrače (među kojima je veliki broj onih koji su zapravo tek na počecima seniorske karijere) da uče stalno ići 100%, da se naviknu na ritam jači nego u HNL-u, da im igranje u oba smjera postane instinkt... I još nešto, strahovito bitno: igranje u Europi i domaćem prvenstvu od tih mladih igrača imperativno zahtijeva istinski profesionalizam kako na treningu i utakmici tako i u privatnom životu. Jer onaj koji ne živi 100% profesionalno jednostavno otpadne sam od sebe.</p><p>Onda je podvukao kratki rezime svog cca, jednogodišnjeg boravka u Rijeci i rezime dosadašnjeg dijela ove sezone.</p><p>- Napravljen je značajan iskorak po svim kriterijima i za to igrači zaslužuju pohvale. Uključujući afirmiranje mladih igrača i: prihvaćanje smanjenje plaća zbog negativnog učinka pandemije. Klub je u prijelaznom roku napravio dobar posao, a momčad se plasirala u skupinu EL pa se sad i te isplate vraćaju u normalu, a rezultat ne samo da nije patio nego smo ostvarili i naše ciljeve naše i snove: trofej kroz osvojeni Kup i plasman u skupinu Europske lige.</p><h2>Murić se baš uhvatio posla</h2><p>I izgleda 'u život' vratili <strong>Murića</strong>.</p><p>- Da, Robert je primjer igrača koji je napravio taj iskorak i dokazao kako na neupitnu kvalitetu može dodati europsku razinu trke i igru prema nazad. Jako smo puno na tome radili s njim. On se stvarno uhvatio posla i ulaže u sebe. Samo talent jednostavno više nije dovoljan niti za mlade igrače. Europa traži određenu razinu dinamike u oba smjera i to bezuvjetno. A naši igrači stječu upravo to iskustvo. Osim toga, valjda im svima svaki dan ponavljam: Dečki, danas klubovi prije u nekoga nego odluče uložiti 'skeniraju' cijelog igrača. Sve će doznati o tebi, ama baš sve. Ne samo kako igraš nego i kako živiš, koji su ti prioriteti van terena. I onda, ili si kompletan ili te nema!</p><p>Novi su vam igrači dolazili i nakon što je sezona počela. Zapravo se uigravate igrajući protiv Napolija, Sociedada, Alkmaara...</p><p>- <strong>Čerin</strong>, <strong>Kulenović</strong> i <strong>Menalo</strong> zaigrali su za nas skoro isti dan kad su potpisali. I... Čerin je prvi put dobio Kekov poziv pa zaigrao sa slovensku A repku, Kulenović je standardan na 'devetki', Menalo je protiv Napolija pokazao koliko dobar može biti. Na oporavak stopera <strong>Arsenića</strong> morat ćemo još pričekati, ali ostalih 5-6 ozlijeđenih mogli se oporaviti i vratiti tijekom ove pauze, a to svi jedva čekamo jer ono što nas čeka nakon reprezentativne stanke je 'show': 10 utakmica u 29 dana, od toga sedam gostujućih.</p><h2>Živimo u nenormalna vremena</h2><p>Mladi trener je ponosan na svoju mladu momčad.</p><p>- Plasman u Europu je jedna jurnjava kao na auto-putu na koju baš nisu navikli, a ova ovako specifična sezona znači da ne jurimo ravno nego još svako toliko moramo skrenuti s puta, ali... Odlični su ovo dečki. Sad na vlastitoj koži osjećaju kakav je to ritam, iz svega će izaći bolji nogometaši nego što su bili i ja ni najmanje ne sumnjam kako će naša Rijeka, kao i uvijek, na kraju ostvariti sve svoje ciljeve.</p><p>Slovenci se uvijek dobro osjećaju na Kvarneru. Jer su jednako vrijedni i - jednako tvrdoglavi.</p><p>- Ja sam trener, osnovna kultura mog profesionalnog života je: trening. Tu ispravljamo pogreške, tu uigravamo momčad koja se mijenja u svakom prijelaznom roku, tu dobivamo sve odgovore u sastavljanju momčadi za narednu utakmicu. Ali ovo je: nenormalna sezona u nenormalnim uvjetima. Nema učenja nego samo ispiti! Nema navijača na tribinama, nema normalne komunikacije s javnosti, nema normalnog treninga, imat ćemo samo dva tjedna zimskih priprema, svi igrači nisu u istoj svlačionici, a svi planovi mogu pasti u vodu u jednoj sekundi pa je i nenormalno puno improvizacije zbog čega svi trošimo duplo više energije trudeći se da igrače što više držimo u okolnostima neke normale koja zapravo ni ne postoji. Ali... Ovaj klub je čvrst jer su čvrsti i odlučni ljudi koji rade u njemu. Svi žive za Rijeku 24 sata dnevno, a što je više problema toliko mi još jače zapnemo i više radimo. Smanjen je proračun, a momčad podmlađena, ali ciljeve nismo promijenili. Rijeka je bila i bit će u vrhu hrvatskog nogometa, lovac na trofeje i svoje mjesto u Europi.</p><h2>Mi si sve kažemo u facu</h2><p>Svi koje posao vodi u ovaj kamp osjećaju i podvlače isto; Rujevica je mjesto na koje je užitak doći. </p><p>- Puni smo optimizma, a ova sjajna atmosfera i pozitivna energija koju osjećate rastu iz jednog jako jednostavnog, a nepromjenjivog temelja: sve su karte od početka na stolu i komunikacija je 100% otvorena, iskrena sa svima. Evo, kad se svi oporave ja ću iz situacije da jedva sastavljam momčad i za utakmicu imam 12-13 igrača plus nekoliko juniora ući u situaciju da će zbog konkurencije mnogi morati na klupu, ali niti sam imao niti ću imati nikakvih problema sa 'dignutim nosevima' i zakulisnim pričama koje remete rad, red i mir. Mi imamo puno mladih igrača, ali nije jedini kriterij mladost nego i osobnost, ljudske kvalitete koje netko mora imati da bi igrao u jednoj Rijeci. To mora ići ruku uz ruku s kvalitetom i potencijalom. Ili tako ili nisi igrač za Rijeku. A Rijeka je klub pun emocije i iskrenosti, sve si kažemo u facu. Ono što kažemo to i radimo. Ovaj klub ne mijenja svoju priču nakon nekoliko velikih uspjeha ili nekoliko razočaranja.</p><p>HNL ima jednu novu, sve goropadniju slavonsku komponentu.</p><p>- Osijek je apsolutno klub u naletu. Vrhunski trener, financijska podloga za visoke ambicije, novi stadion u stvaranju, zanos i želja kluba i cijelog jednog grada, jedne regije da naprave velike stvari... I neka ih, svima je u Rijeci drago zbog njih. Uživamo u konkurenciji i u pravim izazovima. Konkurent više nama je motiv više.</p><h2>Pa normalno da Kek radi odličan posao!</h2><p>Nakon 2-3 mjeseca su nam ljudi koji rade u kampu, a onda i vi sami rekli kako zapravo 'živite na Rujevici'. Ne primjećujemo da se nešto promijenilo.</p><p>- Nema razloga da se promijeni, Da, i dalje 'živim' na Rujevici. Meni je 100%-ni angažman u poslu jedini profesionalni način života, a Rijeka je klub koji je te još dodatno uvuče u tu priču sa svojom pozitivom i otvorenošću. U Rijeci čovjek može bilo kome otvoreno reći što misli, od predsjednika nadalje. Osobna inicijativa je poželjna. Prema onoj glasovitoj rečenici<strong> Stevea Jobsa</strong>, 'Ne trebaju nam ljudi kojima ćemo mi govoriti što da rade nego oni koji će sami predlagati što treba napraviti'.</p><p>Ne može se sa Slovencem pričati o Rijeci, a ne spomenuti <strong>Matjaža Keka</strong>, čovjeka koji je postao i zauvijek će ostati jedno od najistaknutijih imena riječke nogometne povijesti. Što vam priča, koliko je zadovoljan poslom koji radi s A reprezentacijom Slovenije?</p><p>- A čujte, i njemu je kao svima nama ova korona nametnula mnoge dodatne izazove, ali... To je Kek! Diže razinu iz dana u dan i radi istinski odličan posao. Niže pobjede, vraća kult reprezentacije. A cijela se Slovenija nada da će u neko dogledno vrijeme opet uspjeti odvesti jednu tako malu zemlju na jednu veliko natjecanje, a to onda donosi zanos, više klinaca koji biraju nogomet, više zarade Savezu za infrastrukturu, pozitivne efekte za sve - rekao nam je na kraju Simon Rožman.</p><p>Još jedan Slovenac koji se u Rijeku uklupio kao da je - rođen na Gatu Karoline Riječke.</p>