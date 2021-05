Samo je Jürgen Klopp triput zaredom pobijedio Pepa Guardiolu. Do Thomasa Tuchela i ove subote. Nakon lanjskog poraza s PSG-om protiv Bayerna, Nijemac opet ima penicilin za slavnog ćelavca.

Chelsea je drugi put prvak Europe. Manchester City izgubio je u finalu pred 15.000 navijača u Portu golom Kaija Havertza, a Mateo Kovačić uzeo četvrtu titulu ovog natjecanja i igrao zadnjih deset minuta.

- Bio sam tako zahvalan što sam drugi put u finalu, ali imao sam drugačiji osjećaj. Bili smo nekako... Mogli ste osjetiti da smo blizu. Igrači su bili odlučni, željeli smo biti kamenčić u njihovim kopačkama. Hrabrili smo svakoga da ulazi u duele, da bude hrabriji i izlazi u opasne kontre. Bilo je fizički teško, morali smo si pomoći - rekao je Tuchel.

Treću godinu zaredom, nakon Jürgena Kloppa i Hansa Flicka, Nijemac uzima uhati trofej. Thomas je u Portu bio totalno "unutra", dizao je tisuće navijača Chelseaja nekoliko puta, pogotovo u završnici, kad je bilo čupavo.

- Toliko smo se borili, znali smo da će biti teško. U drugom dijelu borili smo se za goli život da dođemo do ovoga. Zato sam došao u Chelsea, ostvario mi se san. Ključ je bio biti agresivan. Hvatao me umor pred kraj, ali kad je Liga prvaka u pitanju, nikad nisi umoran. Ne zanima me kako smo igrali - jasan je bio Ben Chilwell.

Chelsea je uzeo Cityju i FA kup, ali ovaj poraz posebno će boljeti Pepa i Sergija Agüera, koji se oprostio od dresa "građana".

- Ne mogu pretočiti ovo u riječi, nemoguće je. Sanjali smo da osvojimo taj trofej. Tata mi je sišao s tribina, proplakao sam kad sam ga vidio - kaže Mason Mount.

Slijedi luda noć za plavce u Portu, a onda će se mnogi akteri finalista razbježati u reprezentacije. A Kovačić će svoje Engleze opet uskoro sresti na Wembleyu 13. lipnja na startu Eura.