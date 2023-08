Nogomet je Neymara volio više nego on njega. Brazilac otišao iz Europe bez željene Zlatne lopte

Šteta. Kako drugačije komentirati odlazak jednog od najboljih nogometaša svijeta iz Europe u Saudijsku Arabiju sa samo 31 godinom na leđima?

Neymar (31) nastavlja karijeru u saudijskom Al-Hilalu nakon što je klub sve dogovorio s Brazilcem i PSG-om. Francuski prvak zaradit će skoro 100 milijuna eura od njegovog transfera, a Neymar će za dvije godine inkasirati 300 milijuna eura. Time je došao neslužbeno došao kraj Neymarovoj karijeri u europskom nogometu, kojem je mnogo dao, ali još je više ostao dužan.

- Postavio sam si kao cilj osvajanje Zlatne lopte. To bi bila osobna pobjeda, ali ne žuri mi se - pričao je to Neymar u travnju 2017. godine, nakon čega je sve nekako krenulo nizbrdo.

Neymar je karijeru započeo u Santosu, a 2013. se pridružio Barceloni u transferu teškom 88 milijuna eura. Već je u Brazilu dosegnuo status svjetske zvijezde. Nije bio ni prvi, a ni zadnji Brazilac koji je atraktivnim potezima zaludio cijeli svijet. Međutim, aura oko Neymara bila je drugačija. Pokazao se kao najtalentiranijim brazilskim tinejdžerom još od Pelea.

Neymar je sa 17 godina postao sastavni dio seniorske momčadi Santosa, a od njegovih prvih nogometnih koraka bilo je jasno kako će izrasti u jednog od najboljih na svijetu.

Iz utakmice u utakmicu Neymar je pokazivao raskošni nogometni talent. Klinac s irokezom poigravao se s brazilskom ligom, a Santos je s Neymarom u sastavu imao žetvu trofeja, 2011. su osvojili Copu Libertadores, najprestižnije klupsko natjecanje u Južnoj Americi. Neymar je u 138 utakmica za Santos zabio 71 gol i asistirao ih 37.

Teško je riječima opisati oduševljenje koje je Neymar izazivao još u dresu Santosa. Tada je, između ostalog, osvojio i Puskas nagradu za najljepši gol sezone. Kakav je to samo gol bio! Najprije je Neymar 'izbacio' dvojicu protivničkih igrača sjajnim driblingom, a zatim je odigrao dupli pas sa suigračem. U međuvremenu je pretrčao i trećeg protivnika, da bi 'predriblao' četvrtog, a onda se 'izmigoljio' između petog i šestog i zatresao mrežu.

Velikani se borili za njegovo dovođenje

Real Madrid godinama je pratio Neymara. U njemu su vidjelu budućnost kluba nakon Cristiana Ronalda, ali brzo se u priču uključila i Barcelona. Kao što često bude slučaj, španjolski velikani nadmetali su se za usluge klinca koji je tada imao nogometni svijet pod svojim nogama. U tom trenutku nije bilo boljih klubova od Barcelona i Reala. Bio je to vrhunac igračke kvalitete Cristiana Ronalda i Lionela Messija, španjolska liga nikad nije bila popularnija...

Neymar jednostavno nije mogao pogrešno odabrati, a ova dva velikana znali su da u svoje redove dovode igrača koji će odmah biti spreman za europski nogomet. Naime, Neymar je već u Santosu bio jedan od najbolji u svijetu. Već je 2011. bio u prvih 10 u glasovanju za Zlatnu loptu, što je bilo nevjerojatno za igrača u brazilskoj ligi. Posebno tako mladog.

Barcelona je pobijedila Real u utrci za Neymarov potpis, a brazilsko čudo 1. srpnja 2013. postao je novim igračem Barcelone za 88 milijuna eura. Neymar je bio planetarno popularan u mladim danima, ali bio je i izuzetno posvećen nogometu i ostvarivanju životnih ciljeva. To je, po individualnom planu, bilo osvajanje Zlatne lopte. A najveća želja u nogometnoj karijeri bila mu je osvajanje Svjetskog prvenstva u Brazila.

Prvu priliku za osvajanje Mundijala Neymar je imao 2014. godine, i to na domaćem terenu. Brazil je bio domaćin Svjetskog prvenstva prvi put nakon 64 godina, a baš kao i te 1950., njihov put do titule svjetskog prvaka završio je sa suzama u očima. Nijemci su deklasirali Brazil u polufinalu sa 7-1, a Neymar je sve to pratio sa strane. Slomio je kost kralježnice tijekom četvrtfinala protiv Kolumbije, a Brazil nije mogao parirati bez najboljeg igrača i stupa obrane, Thiaga Silve, koji je bio suspendiran.

Neymar je, međutim, 'eksplodirao' pri povratku u Barcelonu. U prvoj sezoni s katalonskim velikanom imao je 15 golova i jednaki broj asistencija. Zato je u sezoni 2014/15. Neymar zabio čak 39 golova uz 10 asistencija. S Messijem i Ronaldom je dijelio titulu najboljeg strijelca Lige prvaka s 10 golova, ali je zato ispisao povijest. Naime, Neymar je tada zabio gol u oba četvrtfinala protiv PSG-a (jedan u gostima, dva na domaćem terenu), pa u obje polufinalne utakmice protiv Bayerna (jedan u Barceloni, dva u Münchenu), a među strijelce upisao se i u finalu protiv Juventusa.

Neymar tu nije stao. U sljedeće dvije sezone za Barceloni je donio točno 51 gol i 51 asistenciju. To je statistika koja je opravdala njegov status kao jednog od najboljih na svijetu, a 2015. i 2017. završio je treći u izboru za Zlatnu loptu. Upravo se te 2017. godine dogodio potez koji je zauvijek promijenio Neymarovu karijeru, a i europski nogomet.

Nije mogao reći 'ne' PSG-u

Bogati Paris Saint-Germain aktivirao je Neymarovu otkupnu klauzulu u iznosu od 222 milijuna eura. Tada je u nogometu to bio nezamislivi novac, nitko nije izdvojio ni približnu svotu za dovođenje nekog igrača, a rekord stoji i dan danas. Neymar je tada donio tešku odluku, napustio je Barcelonu u naponu karijere, činio je najbolji napadački trojac uz Lionela Messija i Luisa Suareza, klub ga je obožavao, u njemu vidio budućnost nakon Messija... ali zov Pariza bio je presnažan.

- Život sportaša pun je izazova. Barcelona je za mene bila više od izazova. Za mene je to bio san još otkad sam kao dijete igrao igrice sa zvijezdama kluba. U Kataloniju sam došao s 21 godinom, još uvijek se sjećam prvih dana u klubu. Dijelio sam svlačionicu s mojim idolima kao što su Messi, Victor Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Busquets i mnogi drugi! Čekao sam svoj red da igram u momčadi koja je više od kluba. Igrao sam s najboljim sportašem svih vremena, Lionelom Messijem. Postao je moj prijatelj na i izvan terena. Zajedno s Luisom Suarezom ispisali smo povijest. Osvojili smo sve što se dalo osvojiti i proživio sam nezaboravljive trenutke. Živio sam u gradu koji je više od toga, Barcelona je dom - rekao je Neymar u oproštajnoj poruci Barceloni.

Sve to mu nije bilo dovoljno...

- Potreban mi je novi izazov. Drugi put u karijeri u karijeri neću poslušati oca. Tata, razumijem i poštujem tvoje mišljenje, ali donio sam odluku. Tražim tvoju podršku. Barcelona i Katalonija zauvijek će biti u mojem srcu, ali potreban mi je novi izazov. Prihvatio sam ponudu PSG-a kako bih dosegnuo novu razinu i pomogao klubu u osvajanju titula koje žele navijači. Predstavili su mi sjajan plan za karijeru i spreman sam za ovaj izazov. Srce mi je na mjestu, vrijeme je za otići. PSG će biti moj novi dom, to je bila teška odluka, ali donio sam ju sa zrelošću mojih 25 godina. Barcelona, hvala na svemu - dodao je Neymar.

Tada je Neymar imao ambicije i želje. Htio je osvojiti Ligu prvaka s PSG-om i etablirati se kao najbolji nogometaš na svijetu nakon ere Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Neupitno je kako je imao talent, suigrače i uvjete da ostvari sve ciljeve. Ali nedostajalo je nešto što se u sportu ne može kupiti.

PSG nikad nije bio bajka

Taj PSG nikad nije bio kohezivan poput Barcelone. Svi veliki nogometni klubovi su biznisi, ali Neymar je tada iza sebe ostavio bogatu tradiciju i dokazane pobjednike. Između ostalog, nije tajna kako je Neymar brzo požalio odlazak u PSG i 2019. zatražio povratak u Barcelonu. Ta mu želja nikad nije ostvarena...

Za PSG je odigrao 173 utakmice, zabio 118 golova i asistirao 77. Posljednju utakmicu za francuski klub odigrao je 19. veljače u pobjedi 4-3 protiv Lillea, zabio je gol i još jedan asistirao...

A sad je vrijeme za novu fazu. Neymar je dignuo ruke od europskog nogometa i prihvatio nevjerojatnu ponudu Saudijaca. Tamo će biti jedan u nizu nogometaša koji su objeručke prihvatili silne milijune, a svojom je odlukom Neymar ražalostio milijune navijača koji su ga godinama pratili, gledali i branili od silnih kritičara. Možda im je ovim potezom dokazao da su oduvijek bili u pravu.

Neymarov 'pad' u nijednom trenutku nije bio strmoglav ili očit 'na oko'. Već je godinama među najboljim nogometašima svijeta. Sigurno je bilo teško odbiti nevjerojatnu ponudu Saudijaca, ali ostaje žal što će jedan od najboljih i najuzbudljivijih igrača ove generacije karijeru nastaviti na Arapskom poluotoku, umjesto u Europi.

