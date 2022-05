Nogometaš priznao da je gay, a kapetan prije par godina imao homofobne objave: Izbrisao ih

Nakon 1990. i outanja Justina Fashanua koji si je osam godina nakon toga oduzeo život, engleski nogometaš Jake Daniels (17) priznao je da je gay, a zbog toga je njegov suigrač i kapetan Blackpoola Marvin Ekpiteta (26) morao brisati objave na društvenim mrežama.

Naime, Englez je još 2013. godine stavio emoji koji plješće nakon što je Nigeria zabranila gay brakove. Iste godine napisao je kako je 'odvratno i smiješno' što u seriji 'Hollyoaks' ima pet gay likova, a 2012. također je kritizirao gay scenarij u seriji TOWIE.

Saznao je da internet sve pamti jer se našao na meti fanova koji su ga prozvali nakon što je ostavio pa zatim izbrisao spomenute objave.

- To je sramota za klub nakon što se jake outao. Brisanje objava i mišljenje da to nitko neće primijetiti nije prihvatljiva. Mora se ispričati i shvatiti kakvu je štetu napravio.

Podsjetimo, Jake je sve prvo obznanio obitelji, a onda je u intervjuu za Sky News javnosti 'otvorio srce'.

- Ne mogu se točno sjetiti kada je to bilo, ali mislim da sam s pet ili šest godina znao da sam gej. Stoga već jako dugo živim s lažima. U toj dobi zapravo ne misliš da se nogomet i biti gej ne isprepliću. Mislio sam da ću se jednog dana, kada budem stariji, promijeniti i pronaći djevojku. Ali s godinama sam shvatio da se to ne može baš promijeniti. Ne ide to tako.

Najčitaniji članci