PROPUSTIT ĆE MUNDIJAL

Nogometaš Reala pokazao je što misli o popisu igrača za SP

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Nevjerojatno, ali istinito! Na popisu Španjolske za SP nema niti jednog igrača Reala. Dean Huijsen, unatoč solidnoj sezoni, nije uvršten na popis izbornika Luisa de la Fuentea

Španjolski izbornik Luis de la Fuente objavio je u ponedjeljak ujutro popis putnika za Svjetsko prvenstvo, a po prvi put u povijesti na njemu se ne nalazi nijedan igrač Real Madrida. Usporedbe radi, Barceloninih nogometaša na popisu je osam. Za jednog člana 'kraljevskog kluba' mnogi smatraju da je zaslužio poziv, a to je stoper Dean Huijsen

Branič Reala uvršten je prema Sofascoreu u najbolju momčad sezone. Imao je prosječnu ocjenu 7.28 i uz Mbappéa, Bellinghama i Valverdea nalazi se u najboljoj jedanaestorki lige. 

Stoper je na Instagramu objavio priču na kojoj se vidi grafika s najboljom momčadi. Podijelio je sadržaj svoga oca koji je objavio najbolju momčad sezone. Neobičan tajming je za objaviti takvo što odmah nakon što je izašao popis na kojem se ne nalazi njegov sin.

Foto: Dean Huijsen/Instagram

Španjolac je u Madrid došao za 62,5 milijuna eura iz Bournemoutha. Odigrao je 45 utakmica za Real te postigao dva gola i podijelio dvije asistencije. S Madriđanima ima ugovor do 2030. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura.

Do sada je sedam puta nastupio za reprezentaciju, posljednji put krajem ožujka. Španjolska je u skupini G sa Zelenortskim Otocima, Saudijskom Arabijom i Urugvajem

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijezi od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao
FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijezi od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja

