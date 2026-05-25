Nogometaš Reala pokazao je što misli o popisu igrača za SP

Španjolski izbornik Luis de la Fuente objavio je u ponedjeljak ujutro popis putnika za Svjetsko prvenstvo, a po prvi put u povijesti na njemu se ne nalazi nijedan igrač Real Madrida. Usporedbe radi, Barceloninih nogometaša na popisu je osam. Za jednog člana 'kraljevskog kluba' mnogi smatraju da je zaslužio poziv, a to je stoper Dean Huijsen.

Branič Reala uvršten je prema Sofascoreu u najbolju momčad sezone. Imao je prosječnu ocjenu 7.28 i uz Mbappéa, Bellinghama i Valverdea nalazi se u najboljoj jedanaestorki lige.

Stoper je na Instagramu objavio priču na kojoj se vidi grafika s najboljom momčadi. Podijelio je sadržaj svoga oca koji je objavio najbolju momčad sezone. Neobičan tajming je za objaviti takvo što odmah nakon što je izašao popis na kojem se ne nalazi njegov sin.

Španjolac je u Madrid došao za 62,5 milijuna eura iz Bournemoutha. Odigrao je 45 utakmica za Real te postigao dva gola i podijelio dvije asistencije. S Madriđanima ima ugovor do 2030. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 65 milijuna eura.

Do sada je sedam puta nastupio za reprezentaciju, posljednji put krajem ožujka. Španjolska je u skupini G sa Zelenortskim Otocima, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.