Nogometaši Jamajke plasirali su se u finale play-offa za SP

Nogometna reprezentacija Jamajke igrat će u finalu kvalifikacijskog turnira za plasma na SP u meksičkom Zapopanu protiv DR Konga. DR Kongo je imao direktan plasman u finale, dok je Jamajka u polufinalnom susretu pobijedila Novu Kaledoniju sa 1-0. Gol odluke zabio je Bailey Cadamarteri u 19. minuti utakmice.

Bolji iz ogleda Jamajke i DR Konga igrat će u skupini s Portugalom, Kolumbijom i Uzbekistanom.

Jamajka je samo jednom sudjelovala na World Cupu i to 1998. kada je bila u skupini s Hrvatskom. DR Kongo pod sadašnjim imenom nikada nije sudjelovao na SP-u, dok je kao Zair igrao 1974.

U finalu turnira u Guadalupeu igrat će Bolivija i Irak. Bolivija je pobijedila Surinam sa 2-1 izborivši finale gdje je čeka Irak. Surinam je poveo u 48. minuti golom Liama van Gelderena, no Bolivija je u nastavku okrenula rezultat golovima Moisesa Paniagua (⁠72) i Miguelita Tercerosa (79-11m).

Pobjednik finala će igrati u skupini I zajedno s reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.

Bolivija je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1994. godine, dok je Irak samo jednom igrao na World Cupu, 1986. upisavši sva tri poraza.