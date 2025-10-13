Nogometaši Kosova pobijedili Švedsku i približili se Svjetskom prvenstvu, slavili i Belgijanci

Nogometaši Belgije u ponedjeljak su napravili važan korak prema Svjetskom prvenstvu, Njemačka i Slovačka su nastavile direktnu borbu u svojoj skupini za prvo mjesto, dok je Francuska odigrala 2-2 kod Islanda. Epilog je to najvažnijih europskih kvalifikacijskih utakmica ovog ponedjeljka, a dva kola prije kraja u skupini A su Njemačka i Slovačka bodovno izjednačene, dok Sjeverna Irska zaostaje tri boda.

Foto: Benoit Tessier

U skupini A Nijemcima najveća prijetnja ostaje Slovačka koja je u ponedjeljak pobijedila Luksemburg u Trnavi s 2-0. Oba pogotka Slovaci su postigli u drugom poluvremenu, a tri su boda domaćinu osigurali Obert u 55. i Schranz u 72. minuti.

Ukrajina je u skupini D smanjila zaostatak za vodećom Francuskom na tri boda nakon što je pobijedila Azerbajdžan 2-1 u Krakowu, dok su Francuzi remizirali 2-2 u Reykjaviku kod Islanda. Razgalili su se islandski navijači krajem prvog poluvremena kada je Palsson doveo domaću reprezentaciju u vodstvo protiv aktualnog svjetskog doprvaka. Sve do 63. minute Islanđani su čuvali minimalnu prednost, ali je tada za 1-1 strijelac bio Nkunku. Preokret od strane Francuza je bio brzopotezan jer je već u 68. minuti bilo 2-1 za goste kada je domaću mrežu naciljao Mateta. Premda su ekspresno izgubili vodstvo Islanđani nisu klonulu duhom već su se jednako tako brzo vratili u igru. Za 2-2 je strijelac bio Hlynsson u 70. minuti što je i bio konačan rezultat dvoboja u Reykjaviku.

Foto: Benoit Tessier

Ukrajina nije lakim putem došla do tri boda u Krakowu protiv Azerbajdžana. Poveli su Ukrajinci golom Gaculjaka nakon pola sata igre, ali je u nadoknadi prvog dijela za poravnanje pogodio Akundzade. U vodstvo se Ukrajina vratila u 64. minuti kada je Malinovskij bio strijelac za teških i konačnih 2-1.

U skupini J je Belgija ovog ponedjeljka prilično zakoračila prema SP-u. Pobijedila je u Cardiffu s 4-2 Wales, ali je i dočekala kiks Sjeverne Makedonije koja je u Skopju tek remizirala 1-1 s Kazahstanom. Utakmica nije dobro počela za Belgiju jer je domaćin poveo već u osmoj minuti pogotkom Rodona. Do odmora su se stvari na terenu promijenile i Belgija je došla do vodstva 2-1. Prvo je De Bruyne pogodio s bijele točke za 1-1 u 18. minuti, dok se preokret dogodio u 24. kada je Meunier bio strijelac za 2-1. De Bruyne je još jednom bio strijelac s bijele točke, u 76. minuti za 3-1, a potom su dva gola postignuta u završnici dvoboja. Mala se nada rodila za domaćina u 89. kada je za 2-3 pogodio Broadhead, ali je već u idućem napadu na drugoj strani Trossard bio strijelac za konačno slavlje Belgije 4-2.

Foto: Matthew Childs

Kazahstan je poveo u Skopju golom Karamana u 54. minuti, ali je barem bod domaćinu donio Bardhi golom u 74. minuti. Belgija ima bod više od Sjeverne Makedonije i četiri više od Walesa, ali makedonski nogometaši imaju jednu odigranu utakmicu više.

U skupini B je Švicarska propustila napraviti krupni korak prema SP-u jer je odigrala 0-0 u Ljubljani protiv Slovenije. Još je uvijek Švicarska prva, ali joj opasno prijeti Kosovo koje sada zaostaje tri boda. Šveđani su nastavili s iznimno lošim kvalifikacijama i posljednji su u grupi te skupine, a Kosovo je u ponedjeljak slavilo u Goteborgu s 1-0. Gol odluke dao je Asllani u 32. minuti.