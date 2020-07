Prije nekoliko godina takva je tragedija potresla i susjednu Srbiju.\u00a0Prema pisanju srpskih portala, u\u00a0Tutinu je grom ubio Ermina Ze\u0107irovi\u0107a, igra\u010da istoimenog kluba koji se natje\u010de u regiji Morava. \u0160ef stru\u010dnog sto\u017eera mom\u010dadi Sreten Avramovi\u0107 izjavio je da Ze\u0107irovi\u0107u 'nije bilo spasa i da je tragi\u010dan doga\u0111aj duboko potresao cijeli klub'.

Nogometašice krenule po lopte, ubila ih je munja! Jedna se bori

Igračice su otišle put svojih svlačionica, ali kada su ušle u svlačionicu shvatile su da su lopte ostale na travnjaku pa je njih pet odlučilo otići po njih i donijeti unutra. Ta je odluka bila kobna za dvije igračice

<p>Dvije mlade nogometašice preminule su u Meksiku od udara munje nakon što su se po nevremenu vratile na travnjak pokupiti lopte. Jedna od njih je bila maloljetna. Još tri djevojke nalaze se u bolnici s opeklinama drugog stupnja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ilica poplavila</strong></p><p>Igrala se prvenstvena utakmica koja je pomaknuta zbog pandemije korona virusa kao i mnoge druge u svijetu. Kada se sve krenulo 'normalizirati' i one su odlučile odigrati svoju utakmicu.</p><p>Prema pisanju meksičkog lista <a href="https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/rayo-mata-dos-jovenes-cuando-jugaban-futbol-en-tlahuac" target="_blank">El Universala</a> igračice su na stadionu u kvartu San Juan Ixtayopan pokisle uoči poluvremena. No, nisu odmah prekinule utakmicu, nego su nastavile igrati, ali nakon nekoliko minuta to više nije bilo moguće budući da je kiša natopila travnjak.</p><p>Igračice su otišle put svojih svlačionica, ali kada su ušle u svlačionicu shvatile su da su lopte ostale na travnjaku pa je njih pet odlučilo otići po njih i donijeti unutra. Ta je odluka bila kobna za dvije igračice, iako su hitno prevezene u bolnicu, a ostale tri su zaradile opekotine drugog stupnja, ali su izvan životne opasnosti, piše spomenuti list.</p><p>Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj u kojemu je munja udarila na nogometni travnjak. Početkom mjeseca je ruski trećeligaš <strong>Znamje iz Truda</strong> imao trening, a prvi je na travnjak istrčao mladi golman Zaborovski (16) i krenuo pucati prema golu, no baš u tom trenutku se pojavila munja koja ga je udarila i bacila na pod.</p><p>Ivan je pao u nesvijest, a u istom trenutku mu je u pomoć doskočio pomoćni trener Anton Basov koji mu je i spasio život. Masirao mu je srce i davao umjetno disanje sve dok nije došla hitna pomoć koja ga je preuzela u svoje ruke. </p><p>Prije nekoliko godina takva je tragedija potresla i susjednu Srbiju. Prema pisanju srpskih portala, u Tutinu je grom ubio Ermina Zećirovića, igrača istoimenog kluba koji se natječe u regiji Morava. Šef stručnog stožera momčadi Sreten Avramović izjavio je da Zećiroviću 'nije bilo spasa i da je tragičan događaj duboko potresao cijeli klub'.</p>