Nogometna subota: Evo gdje gledati Modrića, Perišića, HNL, Kovačevu Borussiju i Barcelonu

Nogometna subota ispunjena je bogatim sadržajem. U pogon kreće i talijanska Serie A, a igraju se ligaški dvoboji i diljem Europe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Zvone Boban ih se riješio, danas su ex dinamovci na marginama | Video: 24sata Video

Manchester City - Tottenham 13.30 (Arena Sport 1)

Iako neće igrati Joško Gvardiol ni Mateo Kovačić zbog ozljeda, "građani" su vrlo zanimljiva momčad u novoj sezoni. Imaju nekoliko novih igrača u momčadi, a treba vidjeti i kako će momčad reagirati nakon prošlogodišnjeg neuspjeha.

Arsenal - Leeds United 18.30 (Arena Sport 1)

"Topnici" nikog nisu oduševili nastupom u prvom kolu Premier lige, ali svejedno su pobijedili Manchester United u gostima (0-1). Ova momčad Arsenala sagrađena je za najveće stvari, a protiv Leedsa je momčad Mikela Artete veliki favorit.

Foto: R4040 Ralf Ibing

St. Pauli - Borussia Dortmund 18.30 (Sport Klub 4)

Niko Kovač kreće u novu sezonu Bundeslige gostovanjem kod novopečenog prvoligaša. "Crno-žuti" su veliki favoriti za pobjedu.

PSV - Groningen 18.45 (Sport Klub 5)

Ivan Perišić (36) igra u fantastičnoj formi u dresu velikana iz Eindhovena, a priliku za nastavak dobre forme imat će večeras. PSV je s gol razlikom 8:1 otvorio sezonu u Eredivisie, a sve osim pobjede protiv Groningena bilo bi iznenađenje.

Slaven Belupo - Lokomotiva 18.45 (MAX Sport 1)

Dvoboj susjeda na tablici. "Farmaceuti" su trenutačno šesti s tri boda, dok su Lokosi mjesto ispred s bodom više.

Milan - Cremonese 20.45 (Arena Sport 1)

Luka Modrić po najavama bi trebao početi dvoboj na klupi, ali svakako se očekuje njegov ulazak u igru u drugom dijelu. Milan je sastavio jaku, dobru momčad, a protiv Cremonesea želi uspješno započeti talijansko prvenstvo.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Dinamo - Istra 1961 21.00 (MAX Sport 1)

"Modri" će protiv Puležana tražiti nastavak stopostotnog niza u HNL-u. Istra nije na najbolji način ušla u prvenstvo i osvojila je dva boda u tri kola, a teško će do bodova i protiv raspoloženog Dinama.

Levante - Barcelona 21.30 (Arena Sport 2)

Puno je prašine podigla prva utakmica Katalonaca u novoj sezoni, ona na Mallorci, koja je obilovala sudačkim kontroverzama. Praktički od prvog kola u La Ligi se priča o suđenju, ali "blaugrana" protiv Levantea ne bi trebala imati velikih problema s upisivanjem pobjede.

Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Uživajte!