Nokautirao Joshuu pa prevario ženu. Sada mu uništava život

Andy Ruiz Jr. (35-2, 33) šokirao je svijet kada je 2019. nokautirao tadašnjeg teškaškog prvaka svijeta Anthonyja Joshuu i preoteo mu WBA, WBO, IBF i IBO svjetske titule.

Joshua mu se revanširao već u idućem meču i vratio naslove nakon čega Ruiz nije boksao dobrih godinu i pol dana. Od tada je vezao dvije pobjede, obje jednoglasnom sudačkom odlukom, prvo protiv Chrisa Arreole, a zatim i Luisa Ortiza.

I dok čeka na novi meč, koji neće biti protiv Filipa Hrgovića jer je Ruiz odbio hrvatskog boksača, meksičko-američki boksač proživljava teške životne trenutke. I to jer si je sam zakuhao, kako bi neki rekli, kada je prevario suprugu Julie Lemus.

Tamošnji mediji javljaju da je Julie prije mjesec dana izbacila Ruiza iz kuće zbog preljuba s influencericom Mayeliom Alonso.

A onda je krenula potpuna odmazda. Boksač je jučer bio žrtva hakerskog napada, a mediji navode da iza svega stoji njegova još uvijek zakonita supruga.

- Želim podijeliti s vama kako izgleda moj život izvan trening kampa. Volim piti kodein (lijek za ublažavanje boli, ali i psihoaktivna droga) i pušiti travu svakodnevno. Također volim posjećivati prostitutke. Nakon toga posjećujem sastanke na kojima čistim svoju krv kako bih bio siguran da ću biti čist kad WADA posjeti moj trening kamp - pisalo je u objavi na Twitteru koja je kasnije obrisana.

Priložene su fotografije i videi koji su trebali poslužiti kao dokaz. Ubrzo se oglasio i sam Andy Ruiz te potvrdio da iza svega stoji Julie Lemus.

- Moj Twitter je hakirala kuja koju poznajem. One je jednostavno ljutita. Ljutita je jer sam sretan i jer sam sa svojom djevojkom. Ali ja nisam ništa od toga objavio. To je zla osoba koja mi pokušava prikačiti sve te stvari. Ona želi uništiti moju karijeru, a to nikada ne možete raditi. Bog za mene ima veće planove od svađe s tom djevojkom. Ne volim kad me ljudi pokušavaju ocrniti i kad nagovaraju ljude da me mrze jer sam navodno nešto učinio. To su gluposti - rekao je Ruiz u objavi.

