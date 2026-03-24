Norveški div donirao najskuplju norvešku knjigu rodnom gradu! Od cifre će vas zaboljeti glava...

Erling Haaland potrošio je nevjerojatnih 118.000 eura na najskuplju norvešku knjigu ikada. Ova ikona norveške književnosti iz 1594. godine bit će donirana Bryneu uz jedan poseban uvjet
Zvijezda Manchester Cityja Erling Braut Haaland izdvojio je 118.000 eura za najskuplju norvešku knjigu svih vremena, objavili su tamošnji mediji. Riječ je o jedinstvenom izdanju Snorre Sturlasonovih Kraljevskih saga iz 1594. godine.
Stručnjaci ovo izdanje opisuju kao "ikonu među svim ikonama" norveške književnosti i jedini cjeloviti primjerak u privatnom vlasništvu, što ga čini najskupljom norveškom knjigom ikad prodanom. Ovo djelo jedno je od prvih tiskanih djela o norveškoj povijesti, značajno za prijenos kraljevskih saga iz srednjovjekovne rukopisne tradicije u tiskani oblik.
Knjiga je u prosincu prodana na aukciji iz zbirke Johana Fredrika Odfjella, a kasnije se otkrilo da su kupci bili Haaland i njegov otac Alfie. Norveški napadač neće zadržati knjigu, već će je donirati općini ili knjižnici u gradu Bryneu, gdje je odrastao. Knjižnici je postavio jedan uvjet.
- Želim da knjiga uvijek bude otvorena kako bi ljudi mogli čitati o onima koji potječu iz mog mjesta. Lakše je razviti interes za čitanje kada se možete poistovjetiti s opisanim ljudima. Živim svoj san, ali nažalost on je rezerviran samo za nekolicinu. Vidio sam kako knjige omogućuju mnogim ljudima da sanjaju i ostvare svoje snove, citirala je općina Haalandove riječi.
Knjiga će biti povezana i s natjecanjem u čitanju u školama u općini sljedeće školske godine. Nagrada za najboljeg na natjecanju bit će posjet stadionu Ullevaal u Oslu i gledanje utakmice norveške reprezentacije.
