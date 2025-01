Norvežani ponudili i jeftinije ulaznice nego u Hrvatskoj, a dvorana im bila poluprazna!

Uvijek bismo htjeli da hrvatska reprezentacija igra u punoj dvorani, da ima najbrojniju moguću podršku. Zagrebačka Arena u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Bahreina nije bila puna prema željama. U slobodnoj prodaji ostalo je nekoliko stotina ulaznica, ali praznih sjedalica na utakmici bilo je dosta više.

Kapacitet Arene jest 15.200. Za velika natjecanja ta je brojka manja zbog mjesta za službene osobe, recimo da je to za ovaj SP oko 13.500. A IHF-ova brojka protiv Bahreina bila je 10.500 gledatelja. Jednostavno, kombinacija neatraktivnog protivnika i za naše standarde skupih ulaznica bila je presudna da Arena neočekivano "posivi". One ulaznice i sektori za 25 eura i 40 bili su ispunjeni, no problem su oni najskuplji od 60 i 70. Poželi li obitelj doći u Arenu, nešto pojesti i popiti, nije baš jednostavno zbrajati koliko mora izdvojiti za jednu večer u Areni.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Određivanje cijena IHF je prepustio savezima u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj uz napomenu da se ne razlikuju više od 10-ak posto. No, kada su nama u Hrvatskoj konkurenti u takvim cijenama Skandinavci, onda nas malo više ogrebe. Norvežani u ponudi imaju i pakete za minimalno tri osobe, pa pojedinačna cijena najjeftinijih ulaznica iznosi 20 eura. Opet nisu uspjeli prodati sve.

I Hrvatska je nudila pakete i to za sve utakmice u grupi, ali kada se traži i kupuje u zadnjim danima, onda odjednom nastane pobuna oko cijena. Kod nas u pravilu samo kada je u pitanju sport, koji najviše volimo kada je besplatan, ne i kada su koncerti regionalnih zvijezda u Areni, za koje su cijene na istoj razini. O ukusima se nikad ne raspravlja, ali... Pakete smo nudili susjedima Slovencima za 95 eura, pa se sada žale da im je preskupo.

Uglavnom, mi se na ovih 10.500 ili bliže 11.000 navijača u srijedu ne možemo žaliti jer su Norvežani za otvaranje SP-a protiv Brazila igrali skoro pred polupraznom Arenom u Oslu. Prvo šok na tribinama, na kojima se skupilo 7900 navijača od 13.000 mogućih, pa onda i na terenu (26-29). Zar Norveškoj?

Protiv Argentine, pogotovo protiv Egipta, slika će u Areni već biti ljepša jer ulaznica u slobodnoj prodaji nema. A kad pobijedimo Egipat i krene euforija...