Norvežanka odnijela pobjedu u biatlonu, Hrvatica završila 68.

Norvežanka Maren Kirkeeide (22) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u sprinterskoj utrci biatlonki na 7.5 kilometara na ZOI u Anterselvi, dok je hrvatska predstavnica Anika Kožica (28) zauzela 68. mjesto sa 3:09.8 minuta zaostatka.

Nakon što je svojim lošim pucanjem koštala norvešku mješovitu štafetu odličja na startu Igara, a u utrci na 15km bila tek 49., mlada Kirkeeide u subotu je pokazala kako ju se s pravom smatra budućom zvijezdom ovog sporta, na ZOI je stigla kao trećeplasirana u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa.

Kirkeeide je za zlato pogodila svih 10 zadanih meta te je sjajno otrčanim zadnjim krugom od 2.5 kilometra zaostatak od 9.2 sekundi pretvoila u prednost od 3.8 sekundi u odnosu na Francuskinju Oceane Michelon (23), koja je osvojila srebro. Michelon je bila izostavljena iz sastava francuske reprezentacije u prethodnim utrkama na ovim Igrama, a u subotu je objeručke prihvatila ponuđenu priliku.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Do bronce stigla još jedna Francuskinja, trenutačno vodeća u Svjetskom kupu Lou Jeanmonnot (27) sa 23.7 sekundi zaostatka. Ona je promašila jednu metu te je stoga morala trčati jedan kazneni krug od 150 metara što ju je koštalo zlata. Jeanmonnot je time kompletirala kolekciju odličja, nakon zlata u mješovitoj štafeti i srebra u utrci na 15km.

Kožica je imala odličan dan na strelištu, pogodila je svih 10 zadanih meta, ali ostvarila je 3:09.8 slabije vrijeme od pobjednice Kirkeeide te se nije uspjela kvalificirati za nedjeljnu dohvatnu utrku na 10 kilometara u kojoj će sudjelovati 60 najbržih iz sprinta.

Time je Kožica okončala svoj nastup na ZOI, sa 60. mjestom na 15km te 68. na 7.5km.