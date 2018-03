Nosio elektroničku narukvicu i nije nokautirao jedino - Hrvata!

Anthony Joshua (28), punog imena Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, svjetski je boksački prvak u teškoj kategoriji po IBF, WBA i IBO verziji. Njegov savršeni skor od 20 borbi, 20 pobjeda i 20 nokauta bit će na testu u subotu u večernjim satima.

Tada će se boriti za jedini pojas koji mu nedostaje, WBO, a koji je u vlasništvu Novozelanđanina Josepha Parkera (26), također neporaženog teškaša koji ima 24 pobjede iz 24 borbe uz 18 nokauta.

Bio na probi u Watfordu

Anthony Joshua rodio se u Watfordu u Engleskoj. Otac Robert je nigerijskog i irskog podrijetla, majka Yeta je Nigerijka. Dio djetinjstva proveo je u Nigeriji, ali nakon što su mu se roditelji razveli, s 12 godina se vratio u Englesku.

U školi su ga zvali Femi, po srednjem imenu Oluwafemi.

Već je tada pokazivao nevjerojatne atletske sposobnosti, bio je odličan nogometaš, a na 100 metara trčao je 11,6 sekundi oborivši školski rekord.

Dva tjedna u zatvoru

To je privuklo i skaute nogometnog kluba Watforda u kojem je bio na probi.

Na jednoj utakmici prebio je protivničkog igrača i već je tada bilo jasno da će mu temperament i narav biti najveći protivnik.

- Primio sam ga za vrat i bacio preko leđa. Nisam bio svjestan svoje snage, a i on je nezgodno pao. Srećom, dobio sam samo sudski ukor.

Puno je gore prošao nakon što su ga uhitili zbog tučnjave i razbojništva, a policija ga je zatekla i s marihuanom. U zatvoru je proveo dva tjedna, a 14 mjeseci je morao nosio zatvoreničku narukvicu.

- Kad sam dospio u zatvor, shvatio sam da su unutra samo idioti. Mogao sam dobiti i 10 godina. Mogao sam još biti unutra. Bio mi je to poziv na buđenje. Nakon izlaska iz zatvora vratio sam se majci u stan i upisao zidarski tečaj - rekao je.

Foto: Richard Pelham/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Počeo boksati s 18

Joshua je počeo u kojem je stasao i teškaš Dereck Chisora.

Vidio je da mu boks leži pa se ostavio građevine i počeo ozbiljno trenirati. Imao je 18 godina, a na boks ga je nagovorio rođak Ben Lleyemi.

- Izbjegavanje zatvora za Anthonyja je bila prekretnica u životu. On je zločesti dečko koji se trudi biti dobar. Boks mu je spasio život. Uz boks se naučio disciplini i kako koristiti to svoje veliko tijelo - rekao je Joshuin promotor Eddie Hearn.

Foto: Bradley Ormesher/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Osvojio je amatersko prvenstvo Velike Britanije i, iako je iz siromašne radničke obitelji, odbio je 50.000 funti da prijeđe u profesionalce.

- Bilo je lako odbiti tih 50.000, nisam počeo boksati zbog novca, boksam jer to volim i htio sam osvajati medalje - rekao je tada Joshua.

Foto: Tim Goode/Press Association/PIXSELL

Kontroverzno zlato

Godinu nakon toga osvojio je isti turnir i postao je europski amaterski prvak i svjetski viceprvak, a 2012. godine nastupio je na Olimpijskim igrama u Londonu.

Osvojio je zlato pobijedivši u finalu aktualnog olimpijskog prvaka i dvostrukog svjetskog prvaka, Talijana Roberta Cammarellea.

No to je zlato i danas predmetom kontroverzi.

Joshua je u osmini finala dobio težak ždrijeb, 4. boksača svijeta Kubanca Erislandyja Savona, nećaka trostrukog olimpijskog prvaka Felixa Savona. Nakon tri runde suci su proglasili Joshuu pobjednikom, ali mnogi smatraju da je pobjedu odnio jer je domaćin.

Slično je bilo i u finalu protiv Cammarellea.

Talijan je bio bolji u prve dvije runde, Joshua se vratio u trećoj i suci su ga proglasili pobjednikom. No mnogi smatraju da je i tu imao lagani 'poguranac'.

Samo je Hrvat ostao stajati

U profesionalce je prešao 2013. godine, s amaterskim skorom 40-3.

Debitirao je u listopadu iste godine u londonskoj O2 Areni protiv Talijana Emanuelea Lea kojeg je nokautirao u prvoj rundi. Iste je godine, tehničkim nokautom u drugoj rundi sredio i engleskog boksača Paula Butlina.

I tu dolazimo do njegove treće borbe u profi karijeri.

U studenom se aktualni svjetski prvak borio protiv Varaždinca Hrvoja Kišičeka, bivšeg hrvatskog juniorskog prvaka. I pobijedio ga je prekidom u drugoj rundi, ali...

- Pogodio me, ali ustao sam. Krenuo je u napad, ja sam uzvratio kontrom, a sudac ulijeće i kaže kraj borbe. Ja ga gledam i ne vjerujem. Pa išao sam u kontru, oporavio sam se od njegovog udarca - ispričao nam je Hrvoje Kišiček (32), kojeg smo nazvali uoči borbe Klička i Joshue prošle godine, kad je Joshua ujedinio naslove.

Kišiček je vjerojatno jedini boksač koji je ostao na nogama u profesionalnim mečevima protiv Joshue koji je sve svoje borbe slavio prekidima i nokautima.

- Mjesec dana prije toga boksao sam protiv Hughieja Furyja koji je bratić Tysona Furyja. Izgubio sam na bodove i zvali su me ljudi iz Joshuinog tabora i pitali me bih li prihvatio borbu - ispričao nam je Hrvoje, koji je, kao i mnogi mladi Hrvati, preselio u Irsku trbuhom za kruhom.

- Kako se ne bih sjećao te borbe. Nikome nije bilo jasno zašto je sudac prekinuo meč. Kasnije mi je rekao: 'Ma, pusti, bio je bolji od tebe'. OK, to mi je jasno, ali ušao sam u borbu da izdržim šest rundi i onda ona tako završi. Gledao sam kasnije njegove borbe i nokaute. Pa on je dobro nalupao sve svoje protivnike i ispada da sam ja jedini kojeg nije - dodao je Hrvoje.

Prvom treneru kupio BMW

Dođite malo ispred dvorane, trebam vas nešto, rekao je Anthony Joshua svom prvom treneru Seanu Murphyju došavši mu u posjet u klubu 'Finchley ABC'.

Što sad taj mali hoće, kao da se pitao Murphy dok je koračao prema izlazu iz dvorane u sjevernom Londonu, iste one dvorane u kojoj je trenirao Joshuu.

- Što je ovo?! Pa što si to napravio?! Kako ću ja ovo voziti? - rekao je trener vidjevši BMW koji mu je poklonio njegov bivši učenik.

To je sitnica

- Još mi je davno rekao: 'Treneru, pobrinut ću se za vas'. Ma meni je dovoljno da osvoji naslove - dodao je Murphy, a onda sjeo u svoj novi BMW 640d M Sport Coupe vrijedan 70.000 eura, posebno ukrašen njemu u čast.

- Treneru, složio sam klauzulu da ga ne možete prodati šest tjedana - našalio se s njim Joshua, koji je ispred ručice mjenjača dao ugravirati trenerovo ime te ime kluba.

- Ovdje su mi uvijek vrata otvorena, a trener je bio uz mene kad je bilo najteže i to mu nikad neću zaboraviti. Ovo je samo sitnica, ali bit će toga još - najavio je Joshua.

Foto: Axel Heimken/DPA/PIXSELL

Zarađuje milijune, ali još živi s mamom

Iako je u karijeri zaradio oko 40 milijuna eura, Joshua još živi s majkom u skromnom stanu u Londonu.

Happy Valentines Mum 💎 Objavu dijeli Anthony Joshua (@anthony_joshua) Vel 14, 2017 at 11:18 PST

Tata može, mama ne

Za mamu kaže da mu je najveća podrška u životu, ali ne da joj da dolazi na mečeve.

- Tata može, mama ne.Zabranio sam joj jer to nije mjesto gdje želiš vidjeti svoje dijete. Radije bih da ona nije tamo - rekao je Joshua

Ima dvogodišnjeg sinčića Josepha.

- Boks mi daje motivaciju. A sin me drži na pravom putu - rekao je Joshua.

Majka njegova sina je Nicole Osbourne, učiteljica plesa na šipki, a Joshua joj je nedavno kupio stan vrijedan pola milijuna funti.

Foto: Marc Aspland/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Ujedinio naslove u superborbi

U travnju prošle godine, u spektakularnoj borbi na Wembleyu, Joshua je tehničkim nokautom pobijedio Vladimira Klička (64-5, 53 KO) u 11. rundi i postao novi teškaški prvak svijeta po IBF, IBO i WBA verziji pred 90 tisuća gledatelja.

Vladimiru Kličku to je bio prvi nokaut nakon 14 godina. A Joshui prva borba koja je otišla dalje od sedme runde. Joshua je do Klička 16 od 18 mečeva riješio prije treće runde, samo je dvaput boksao do sedme, protiv Whytea i Breazealea.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Prvi boksač milijarder?

Anthony Joshua u karijeri je zaradio oko 40 milijuna eura, a tek mu je 28. Floyd Mayweather je zaradio oko 500 milijuna dolara, Mike Tyson 300.

Ali Joshua bi ih mogao nadmašiti, smatra Eddie Hearn, Joshuin menadžer, jedan od najpoznatijih boksačkih promotora.

- Taj dečko, kao teškaš, definitivno ima potencijala postati prvi boksač milijarder. Vladat će boksom sljedećih osam, devet godina. U sljedećih godinu dana postat će jednostavno sam na vrhu, nepobjediv. I onda kreće dominacija - kaže Hearn.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Nije kao Tyson

U prilog tome idu brojke o zaradi, ali i stil života.

Joshua nije kao Tyson, neće prokockati gotovo sve što je zaradio, već štedi. I dalje živi u skromnom stanu s majkom, iako bi mogao kupiti cijeli kvart u kojem je odrastao.

- Kad pogledate kako živi, možda nećete steći taj dojam. Vidjet ćete ga na fotkama u privatnim avionima, vidjet ćete ga i u helikopterima i luksuznima automobilima. Ali to je sve od sponzora, nije potrošio ni centa za sve to. Land Rover mu je poklonio poseban auto. On ništa ne troši, sve to radi vrlo pametno, taktički - kaže Freddie Cunningham, koji je Joshuina desna ruka otkako je prešao u profesionalce.

Kad se uz sve to pribroji i marketinški potencijal, Joshua bi lako mogao do milijarde.

Za mečeve se priprema kao zlikovac iz Batmana

Maskom za trening za simulaciju nadmorske visine povećava se kapacitet pluća, pomiču se anaerobne granice, povećava se učinkovitost kod korištenja kisika, unapređuje se proizvodnja energije, kao i mentalni fokus i fizička izdržljivost.

Također, kontrolira se protok zraka koji dolazi do organizma i time pomaže da udišete dublje i još učinkovitije koristite kisik. Natjecatelji koji treniraju s maskom, a natječu se u “normalnim uvjetima”, imaju bolje i snažnije izvedbe, brži su i izdržljiviji.

Trčanje u pijesku, koje je Joshuin najdraži trening, preuzeo je od Sugar Raya Robinsona.

