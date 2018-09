Nova bruka Uniteda: Lampard izbacio Mourinha u Liga kupu!

Jose Mourinho uoči utakmice 3. kola Liga kupa s Derby Countyjem izjavio je kako voli dramu koju kup susreti donose. Dramu ste tražili, dramu ste, gospodine Mourinho, dobili!

Manchester United je ispao iz natjecanja nakon penala. Tragičar susreta bio je stoper Phil Jones kojemu je Derbyjev vratar skinuo udarac s bijele točke u 8. seriji. U osnovnom dijelu susreta bilo je 2:2, a i tu smo vidjeli dramu. Bili su crveni vragovi pred ispadanjem i bez jedanaesteraca, ali ih je spasio Fellaini u 95. minuti golom za 2:2. Na kraju se pokazalo, samo je odgodio šok...

Uoči utakmice je portugalski strateg napravio devet izmjena u odnosu na utakmicu s Wolvesima (1:1). Preživjeli su samo Lukaku i Lingard. I unatoč tim rošadama, krenulo je dobro za United. Juan Mata doveo je crvene vragove u vodstvo već u 3. minuti.

No onda je Wilson golčinom iz slobodnjaka u 59. minuti vratio stvari na svoje mjesto. Stvari su još više nizbrdo za United krenule u 67. kad je vratar Romero isključen zbog igranja rukom izvan kaznenog prostora.

Gosti su brojčanu nadmoć iskoristili u 85. preko Marriotta, a kad se činilo da će drugoligaš Derby na čelu s menadžerom Frankom Lampardom do šokantne pobjede na Old Traffordu, u 5. minuti sudačke nadoknade ukazao se Fellaini i glavom zabio za 2:2 i odveo utakmicu do penala u kojima je uspješniji bio Derby. Njegovi su igrači pogodili svih osam udaraca, za United je u osmoj seriji neprecizan bio Jones.

Unitedov rival City nije imao nikakvih problema kod Oxforda. Iako je Guardioladobrano promiješao sastav, građani su slavili s 3:0 uz pogotke Gabriela Jesusa, Mahreza i Fodena.

Ostali rezultati 3. kola: Blackpool - QPR 2:0, Bournemouth - Blackburn 3:2, Burton - Burnley 2:1, Milwall - Fulham 1:3, Preston - Middlesbrough 2:2 (5:6 nakon penala), Wolves - Leicester 0:0 (1:3 nakon penala), Wycombe - Norwich 3:3, WBA - Crystal Palace 0:3.