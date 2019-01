Nova drama Hrvata u pustinji: 'Zakuhao' im auto na 4. etapi

Kakva drama hrvatske posade Daniel Šaškin - Saša Bitterman na najopasnijoj utrci svijeta, reliju Dakar, za koji su se pripremali tri godine.

U trećoj etapi pukao im je mjenjač usred peruanske pustinje nakon 225 kilometara. Čekali su rezervne dijelove, strahujući hoće li ih uopće ekipa naći u tom bespuću i hoće li izbjeći diskvalifikaciju zbog prekoračenja vremena.

Foto: Startnews.hr

Bila je to etapa od Arequipe do Moquegua dugačka 798 kilometara.

Dečki su vozili sjajno, ali uslijedila su dva problema, prvo im je pukla guma, a onda i daleko veći problem, jer gumu su riješili sami, mjenjač nisu mogli i zbog toga je bilo upitno hoće li uopće nastaviti reli.

Foto: Startnews.hr

Dočekali su ekipu s rezervnim dijelovima i bacili se na posao.

Promijenili su mjenjač, ali imali su samo 15 minuta da prijeđu 20 kilometara i izbjegnu diskvalifikaciju. U pustinjskim dinama, to je bio pravi izazov. Ali dečki su uspjeli! Nakon 10 sati i 10 minuta prošli su treću etapu i osigurali ostanak na reliju.

- Prošli smo ciljem, a to je najvažnije! Suze radosnice su nam išle nakon sto smo nakon 10 sati drame uspjeli! A sad još 450 km do bivka i to po cesti smrti! Ovo je sport, išli smo odlično, popeli se sa 70. mjesta na 30. pa ponovo potonuli - presretan je bio Daniel Šaškin, prenosi Startnews.hr.

No u 4. etapi opet drama.

Automobil Daniela Šaškina i Saše Bittermana pregrijava se i ovo je novi veliki problem za Hrvate koji nisu odmakli 10 kilometara od startne etape dugačke 515 kilometara, javlja Startnews i dodaje kako su izgubili svaki kontakt s hrvatskom posadom.