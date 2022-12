Nova glavobolja za Dalića: Na treningu nema Mislava Oršića!

Uh, opet problemi. Na posljednjem treningu uoči Brazila nije bilo Mislava Oršića. Najboljeg igrača Dinama uhvatila je lagana viroza i Zlatko Dalić ostavio ga je u hotelu, što znači da Oršić gotovo sigurno neće startati protiv Brazila. Štoviše, ovisno kako će se situacija razviti preko noći, lako je moguće da neće ni konkurirati za sastav.

To je veliki udarac za Zlatka Dalića, koji je protiv Brazila namjeravao poduplati bokove, odnosno, ispred Sose i Juranovića staviti Perišića i Oršića. Tako bi probao zaustaviti Viniciusa i Neymara, koji su najveća opasnost. Naime, Mislav Oršić izuzetno je brz i pomagao bi Juranoviću u zaustavljanju Viniciusa. To je bila jedna od Dalićevih ideja, a sada će za to mjesto bitku voditi Nikola Vlašić i Mario Pašalić.

U utakmici protiv Argentine, na prošlom Svjetskom prvenstvu, Dalić je upravo duplanjem bokova uspio zaustaviti Lionela Messija, koji se nije vidio. Posao su fenomenalno odradili Strinić, Brozović, Perišić...

- Messi je bio kao ptica u krletki, nije se ni vidio ni čuo. Ne sjećam se da da sam ga zamijetio na terenu - rekao je Dalić jutro poslije utakmice.

Inače, nije samo Hrvatska u problemima, mnoge reprezentacije žale se na probleme s prehladama i virozama. Nije ni čudo jer nije ugodno kada s 35 stupnjeva, koliko je tijekom dana, uđete u hotel u kojima je klima na 17 stupnjeva celzijevih. Pa nakon toga opet na trening na 30 stupnjeva, pa u hotel na 17. Utakmice se također igraju pod klimom.

Hrvatska je prvi susret u Kataru igrala 23. studenog protiv Maroka. Temperatura je bila oko 35 stupnjeva, a utakmica se igrala na 25 stupnjeva.,.. Naravno, sve te nagle promjene nisu zdrave i nije ni čudo što svaka reprezentacija imala nekoliko viroznih igrača. Nadamo se samo da se do utakmice još netko neće prehladiti...

