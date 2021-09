Trideset osam baklji, šest topovskih udara, dvije rasprskavajuće bljeskalice i 14 dimnih kutija, koristila je sve to Torcida na utakmici između Hajduka i Rijeke (1-2) u Splitu, a za to im je na Poljud stigla nova 'čestitka' iz HNS-a, Nisu bili jedini koji su dobili kaznu zbog korištenja pirotehnike i rasizma s tribina, a cijeli popis kažnjenih za 1. HNL donosimo u nastavku.

HNK Hajduk kažnjen je sa 60.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača i uzvikivanja rasističkih poruka (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. U 76. minuti došlo je do prekida igre na dvije minute zbog bacanja pirotehnike u teren i stvaranja velike dimne zavjese. U 1. minuti zapaljena je jedna baklja, u drugoj minuti bačen topovski udar. U 36. minuti navijači s istoka, sjevera i zapada zbog odluke suca viču “Cigane, cigane”. Od 76. do 81. minute zapaljeno je 35 baklji, od kojih je 15 bačeno na tartan stazu i 4 u teren za igru, bačeno je 5 topovskih udara, 2 rasprskavajuće bljeskalice i zapaljeno 7 dimnih kutija. Od 83. do 86. minute zapaljene su 2 baklje i 7 dimnih kutija.

NK Osijek kažnjen je s 15.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača i uzvikivanja rasističkih poruka (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Osijek - Dinamo. Na tribini istok, gdje su bili smješteni navijači Osijeka, u 31. minuti uzvikuje se "Cigane, cigane" na odluku suca. Gostujuća navijačka skupina BBB na sjevernoj tribini u 62. minuti pali jednu baklju koja je dogorjela na tribini, od 75. do 77.minute pale 8 baklji, od kojih su 6 bačene na tartan stazu.

GNK Dinamo kažnjen je s 8.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava gostujućih navijača (čl. 67. DP HNS-a) tijekom utakmice Osijek - Dinamo. Gostujuća navijačka skupina BBB na sjevernoj tribini u 62. minuti pali 1 baklju koja je dogorjela na tribini, od 75. do 77. minute pale 8 baklji, od kojih su 6 bačene na tartan stazu.

NK Istra 1961 kažnjen je s 5.000 kuna zbog šest javnih opomena (čl. 54. DP HNS-a) tijekom utakmice Šibenik - Istra 1961.

Nemanja Glavčić (Slaven Belupo) kažnjen je s 3.000 kuna i jednom utakmicom neigranja zbog isključenja uslijed dviju javnih opomena (čl. 50. DP HNS-a) tijekom utakmice Slaven Belupo - Hrvatski dragovoljac.