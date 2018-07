Nova momčad, loš teren i puno optimizma na otvaranju sezone

Par sati prije prve službene utakmice u novoj sezoni, par sati prije nego li će na Poljud istrčati nogometaši Hajduka i bugarske Slavije u prvom susretu drugoga pretkola Europske lige, iz Hajduka stižu vijesti o novim rekordima. Broj članova bliži se brojci 35.000, pretplatnika je gotovo 6.000, a večeras se na Poljudu očekuje preko 25.000 gledatelja.

Iako je od finala Mundijala prošlo svega desetak dana, navijači Hajduka zaželjeli su se nogometa, zaželjeli su se Poljuda i Hajduka, i jedva čekaju početak nove sezone u kojoj pred njihovim klubom stoje brojne nepoznanice.

Najveća je nepoznanica što može ova nova momčad, koju su u tišini i daleko od očiju javnosti slagali sportski direktor Saša Bjelanović i trener Željko Kopić. Desetak igrača je otišlo, desetak novih je došlo, no fizionomija početne postave trebala bi po svemu ostati gotovo ista, osim golmana Posavca i centarfora Ivanovskog, ostatak momčadi su već dobro poznati igrači. Naravno, prijelazni rok traje do kraja kolovoza i pitanje je tko će sve još doći ili otići, no dojam je da je Hajduk zadržavanjem jezgre momčadi za sada napravio dobar posao.

Hajduka ove godine raspored nije mazio, nakon Slavije u trećem ih pretkolu čeka renomirani rumunjski klub Steaua, koja je od nedavno promijenila ime u FCSB, a u domaćem prvenstvu u prva tri kola gostovanja u Osijeku i Rijeci, dok će primjerice Dinamo prvi put gostovati van Zagreba tek u devetom kolu, i to početkom listopada na Poljudu!?

Do tada bi se mogao oporaviti i poljudski travnjak, koji je jako oštećen za nedavnog Ultra festivala i radnicima na održavanju trebat će dosta vremena i umijeća da ga dovedu u koliko – toliko pristojno stanje.

Sve u svemu – ništa novo na Poljudu, slika gotovo preslikana iz ranijih sezona, baš kao što su preslikana i očekivanja. Redovi pred stadionom za članarine i ulaznice, euforične najave navijača i stručnog stožera uoči početka sezone... A ona sežu do borbe za domaće trofeje i što dužim boravkom u Europi.

Ciljevi su to koji se ponavljaju iz godine u godinu, baš kao i ljetna euforija navijača... Četiri godine za redom nade Hajduka u europsku jesen gasili su na korak do plasmana u EL Dnipro, Slovan, Maccabi i Everton. Može li Željko Kopić napraviti korak više?