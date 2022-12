Nova nada za hrvatsku košarku: Igrat ćemo kvalifikacije za OI!

Središnji odbor (Central Board) međunarodne košarkaške federacije FIBA-e je konačno odlučio o sustavu natjecanja i datumima olimpijskih pretkvalifikacijskih turnira, na kojem će sudjelovati i hrvatski košarkaši, objavio je Hrvatski košarkaški savez (HKS).

PRATITE UŽIVO: Doček izbornika Dalića

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija tako još uvijek ima nadu za odlazak na Olimpijske igre u Parizu 2024. iako to treba potvrditi u utakmicama sa Švicarskom i Austrijom.

Naime, osim 12 reprezentacija iz drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023., a koje se na to natjecanje neće uspjeti plasirati, u pretkvalifikacije za Olimpijske igre idu i tri pobjednika skupina pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025., ali i sljedeća najbolja ekipa prema rang-ljestvici FIBA-e, a to su Poljska, Rusija koja trenutačno nema pravo nastupa i Hrvatska.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S obzirom da se u istoj pretkvalifikacijskoj skupini za EP 2025, nalaze Poljska, koja će izgledno biti prva u skupini, i Hrvatska, tako je naša košarkaška reprezentacija nadomak olimpijskih pretkvalifikacija kao najbolja po FIBA rangu nakon Poljske.

Naravno, Hrvatskoj još slijedi krug europskih pretkvalifikacija u veljači 2023. i to utakmica sa Švicarskom u gostima te s Austrijom kod kuće, no mjesto u olimpijskim pretkvalifikacijama je vrlo opipljivo. Valja naglasiti i to da se olimpijske pretkvalifikacije nikada ranije nisu igrale, a datumi predviđeni za ovo natjecanje su od 12. do 20. kolovoza 2023.

U Europi će se odigrati dva turnira s po osam ekipa, a samo pobjednici turnira osvajaju mjesto na olimpijskim kvalifikacijskim turnirima. Tako u pretkvalifikacije ide 16 europskih ekipa, a samo će dvije i dalje sanjati olimpijski san.

Najčitaniji članci