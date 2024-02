Nova snimka komunikacije VAR sobe: 'Vuče ga, vuče ga. Fran, je**te! Odite u ku**c svi skupa'

Tri dana nakon utakmice Varaždina i Hajduka u javnost su dospjele navodne snimke komunikacije glavnog suca Frana Jovića s VAR sucima Antom Čuljkom i Antom Marićem oko spornih situacija, gola Varaždina za 1-0 i poništenog gola Marka Livaje pri rezultatu 1-1. Sve dostupne snimke pokazuju kako je Livaja zabio gol nakon zaleđa Filipa Uremovića (koje, doduše, nije vidljivo iz snimki kamera koje su emitirane na televiziji). Audiosnimku komunikacije objavio je Dalmatinski portal.

Produkciju prijenosa HNL-a radi kuća Croatel, a jedan njen predstavnik uvijek sjedi s VAR sucima u sobi.

POGLEDAJTE SPORNU SITUACIJU:

Pokretanje videa... 00:27 Duel Jelenića i Livaje prije gola Belcara | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tijekom utorka na Facebook stranici Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja objavili su još dvije videosnimke gola Varaždina uz zvuk komunikacije iz VAR sobe. Kako neslužbeno doznajemo, snimke su autentične, a u sudačkoj organizaciji se čude tko ih je pustio u javnost jer ih ne smiju objaviti bez posebne dozvole Fife. Razmišljaju i o kaznenoj prijavi protiv odgovornoga.

- Vuče ga, vuče ga. Fran, Fran, pa je** te, odi u ku**c! Vuče ga. Zoveš ga za ovo, moraš ga zvat - govori netko.

- Odite u k**ac svi zajedno - čuje se na kraju snimke.

Pao je gol, a onda je krenula provjera gola.

- Što si vidio, Fran? Daj mi reci sad - upitao je VAR sudac Ante Čuljak glavnog Frana Jovića.

- Vidio sam obostrano povlačenje, da ovaj njega čupa, i ovaj njega - odgovorio je Jović.

- Fran, daj molim te, slušaj me. Moraš doć do klupe - rekao je netko od sudaca, što je Čuljak prihvatio i pozvao Jovića da dođe do klupe.

Nakon usporene snimke kontakta, kako se vidi na objavljenoj snimci, zamrznuli su trenutak u kojem Livaja poteže za dres Luku Jelenića (iako je kontakt postojao ranije, gdje je Jelenić potezao Livaju) i zaključili da je bilo obostranog povlačenja. Odnosno, da gol Varaždina treba priznati.

- Potvrđujem ti pogodak, ajde - čuje se na kraju.

