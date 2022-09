Nova uprava Mladosti maknula žapca iz grba. Sviđa li vam se?

Dinamo, Mladost, Monting, Cibona, četiri naša šampiona, bio je slogan 1982., kada su četiri zagrebačka kluba osvojila naslove prvaka. Bili su to i ostali, uz pjesnike iz Kranjčevićeve, simboli Grada.

Sjetite se borbe oko Dinamovog imena, silnih turbulencija dok konačno 2000. nije sve sjelo na svoje mjesto. Dražen Medić u proljeće 2008. promijenio je grb NK Zagreba. Klub iz Kranjčevićeve preko noći je od plavih postao crveni.

- Bolje da me to niste pitali o Zagrebu. Agonija je to koja me boli. Meni je Zagreb jako drag, ja sam na koncu više utakmica igrao za Zagreb nego za Dinamo. Jedan gospodin, Dražen Medić, je došao u taj klub, pa je promijenio i grb Zagreba - rekao je Drago Vabec, legenda Dinama i Zagreba.

Sada je na red, nažalost, došla Mladost. Klub koji je sedam puta bio prvak Europe. Prvi potez nove uprave bio je micanje grba i tradicije zagrebačkog ponosa, iz grba je maknut žabac, po kojem su vaterpolisti Mladosti bili prepoznatljivi svugdje u svijetu.

Novi, nakaradni grb, na kojem, tako se čini, medvjed izlazi iz vode, suluda je varijanta, koja je, nažalost prihvaćena.

- Žabac ostaje dijelom našeg kluba - rekao je direktor Luka Jakovčev.

Možda i ostaje, samo, pitanje je što je točno bila mana starog grba...

