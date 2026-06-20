KIKBOKSAČ KEDVEŠ PLUS+

Nova velika zvijezda FNC-a za 24sata: Nadimak sam dobio jer su mi rekli da udaram kao AK-47

Piše Domagoj Vugrinović,

Viša kategorija nikako ne dolazi u obzir jer sam prelagan i za ovu do 70 kilograma. Jedina je mogućnost niža kategorija do 65 kilograma, ispričao nam je borac i Đakova