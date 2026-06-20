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Foto: FNC
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Nova velika zvijezda FNC-a za 24sata: Nadimak sam dobio jer su mi rekli da udaram kao AK-47

Piše Domagoj Vugrinović,

Viša kategorija nikako ne dolazi u obzir jer sam prelagan i za ovu do 70 kilograma. Jedina je mogućnost niža kategorija do 65 kilograma, ispričao nam je borac i Đakova

Fight Nation Championship vraća se u Hrvatsku. Priredbu ove subote (početak 19 sati) trebali su predvoditi Filip Pejić (33, 17-10-2) i Vladimir Šikić (36, 12-3-1), ali potonji je pao vagu i uklonjen je iz rostera. 

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