ATP turnir u Dubaiju kreće 21. veljače, a dobra je to vijest za Novaka Đokovića jer tamo smije zaigrati bez obzira na to što nije cijepljen jer to ne traže Ujedinjeni Arapski Emirati

Na Grand Slam turnirima vrlo vjerojatno neće moći nastupiti i pitanje je kad će moći nastaviti svoj lov na rekordnu 21 titulu, raspored će mu biti prorijeđen, ali - Novak Đoković (34) vraća se na teren i ponovno ćemo uživati u izvedbama prvog tenisača svijeta. Prvi je nositelj na turniru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a s njim su nositelji i Andrej Rubljov koji je na Australian Openu izgubio od Marina Čilića te Felix Auger-Aliassime koji ga je pobijedio. Podsjetimo, bit će to prvi Novakov turnir nakon drame u Australiji gdje je trebao braniti titulu na Australian Openu i pokušati osvojiti 10. naslov, ali na kraju se sve završilo političko-sportskom dramom i Novakovom deportacijom u Srbiju. Bilo kako bilo, morat će se snaći najbolji svjetski tenisač i nadati se da se promijene pravila, ako želi ostati sam na vrhu po osvojenim GS titulama...