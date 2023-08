Novak Đoković ispisao povijest pa se našalio s protivnikom, evo što mu je napisao na majicu...

Drugi tenisač svijeta Novak Đoković (36) pobijedio je Francuza Gaela Monfilsa (36) u osmini finala Mastersa u Cincinnatiju s 2-0 u setovima (6-3, 6-2). To im je bio devetnaesti međusobni susret i svaki je put srpski tenisač izašao kao pobjednik. Time se Đoković upisao u povijest.

Naime, dosad nijedan tenisač na svijetu nije imao toliko pobjeda protiv istog tenisača. Dosadašnji rekord od 18 pobjeda držao je zajedno s Rafaelom Nadalom koji je takav omjer imao protiv Francuza Richarda Gasqueta.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Nakon meča francuski tenisač tražio je autogram od Novaka. On mu se potpisao na majicu te uz to dodao broj 19 i napisao: "Sorry, not sorry".

Monfils se time pohvalio na društvenim mrežama, a uz fotografiju je napisao kako mu je bila čast i zadovoljstvo igrati protiv 'GOAT-a', odnosno najboljeg svih vremena.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv devetog igrača svijeta, Amerikanca Taylora Fritza. Meč je na rasporedu u noći s petka na subotu u 2 sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu.