POSLJEDNJI GRAND SLAM

Novak Đoković na US Open stiže bez trenera, a kladionice ističu dva velika favorita za osvajanje

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Toby Melville/REUTERS

Sinner je u nizu od 26 pobjeda na tvrdoj podlozi, a od Australian Opena ima 66 pobjeda i svega tri poraza. Prvi je tenisač svijeta, a zanimljivo je da na turnir dolazi nakon predaje finala Mastersa u Cincinnatiju

Ovogodišnji US Open počinje u nedjelju, što je novost u odnosu na prijašnja izdanja. Na taj način organizatori žele dobiti još jedan dan turnira za veće prihode od ulaznica, suvenira, matchday prihoda i ostalog. Dvojica tenisača veliki su favoriti u odnosu na ostale na turniru. 

Kladionice vide Jannika Sinnera kao prvog favorita turnira i na njegovo osvajanje nude koeficijent 2. Talijan je ove godine već osvojio Australian Open i Wimbledon, a u Roland Garrosu je bio udaljen doslovno jednu loptu. Triput je imao meč loptu protiv Carlosa Alcaraza, ali nije iskoristio nijednu. 

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Sinner je u nizu od 26 pobjeda na tvrdoj podlozi, a od Australian Opena ima 66 pobjeda i svega tri poraza. Prvi je tenisač svijeta, a zanimljivo je da na turnir dolazi nakon predaje finala Mastersa u Cincinnatiju zbog bolesti. Ipak, dobro se oporavlja.

- Odmor i spavanje su moja terapija, ništa posebno. Nisam još 100% spreman, ali blizu sam toga - rekao je. 

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Drugi favorit je Carlos Alcaraz na kojeg kladionice nude tečaj između 2,5 i 2,8 (ovisno kako koja). Zanimljivo je da je Španjolac upravo u SAD-u osvojio svoj prvi Grand Slam naslov, na US Openu slavio je 2022. i nikad poslije. 

U.S. Open
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Daleko ispod dvojice prvih favorita smjestio se Novak Đoković na čije je osvajanje koeficijent 13, a idući u redu je Jack Draper s tečajem 18. Srpski tenisač na turnir dolazi bez trenera jer, kako kaže, i ne treba mu za nekoliko turnira godišnje koje igra. Ipak, radi se o rekorderu po GS titulama i bez obzira na lošiju formu, Đoković je uvijek kandidat za titulu. 

