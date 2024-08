Novak Đoković nakon debakla: Ispraznio sam se nakon zlata u Parizu, nisam znao hoću li igrati

Novak Đoković (37) izgubio je od Alexeija Popyrina u trećem kolu US Opena u četiri seta 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 za tri sata i 20 minuta igre i time po prvi put nakon 2017. godine ostao bez osvojene Grand slam titule u kalendarskoj godini. Popyrin je 2023. osvojio turnir u Umagu i time prvi put u karijeri osvojio titulu na ATP touru u pojedinačnoj konkurenciji.

Srpski tenisač priznao je kako je Popyrin zasluženo odnio pobjedu, a zatim je otkrio kako je razmišljao hoće li se uopće pojaviti u New Yorku nakon što je ispunio posljednji cilj u karijeri i osvojio olimpijsko zlato.

- Čestitke Alexeiju, bio je bolji i zasluženo pobijedio. Treće kolo za mene je uspjeh s obzirom na to kako sam se osjećao i igrao od početka turnira. Imao sam uvjerljivo najgori servis ikada, a na ovako brzoj podlozi ne možete pobijediti bez servisa. Pogotovo protiv igrača poput Alexeija. Odigrao sam užasan meč - rekao je Đoković nakon poraza na presici.

Kako je ovakav pad forme moguć u odnosu na OI u Parizu? Drugačija podloga i energija, opravdava Đoković.

- Ovdje je drugačija podloga u odnosu na Pariz (tvrda naspram zemljane podloge, op. a.)... Ali sam potrošio puno energije nakon tog zlata. Došao sam ovdje i psihički nisam bio svjež, kao ni fizički. Ostao sam bez 'gasa', nemam fizičkih problema, ali nemam snage. Nisam se pronašao, to je sve što mogu reći. Život ide dalje, vidjet ću što me čeka u budućnosti.

Đoković je standard u teniskom svijetu kada pričamo o psihičkoj snazi i pripremi. Protiv Popyrina je zakazao upravo u tome.

- Puno sam toga pokušao, a onda sam u tome izgubio osnovu svega... Mentalno sam bio u velikim problemima i daleko od moje najbolje razine. Fizički sam se osjećao u redu, bio sam motiviran jer je ovo Grand slam, ali mi se igra raspada. Moram prihvatiti da se ovakve stvari događaju. Možda zbog Olimpijskih igara...

Ovakve poraze 37-godišnji Đoković baš i ne pamti.

- Sad mi je gorki okus u ustima zbog poraza. Imao sam mnogo više pobjeda nego poraza na svim turnirima. Podvući ću crtu i pogledati širu sliku, iako je to trenutačno teško učiniti. Ljut sam i uznemiren. Totalno mi se raspala igra, nisam svjež, a uvjeti su poptuno drugačiji na mjesto gdje sam trenirao. Bilo mi je muka igrati ovako, na trenutke sam izgledao kao amater! To je sastavni dio sporta, na Olimpijskim igrama bilo je ogromno pražnjenje, razmišljao sam hoću li uopće doći na US Open, a završio sam neslavno.

Đoković je ostao bez Grand slam titule prvi put od 2017. godine.

- Imao sam osjećaj da na Roland Garrosu mogu doći do titule, ali sam se ozlijedio. Na Wimbledonu sam igrao finale, a Olimpijske igre bile su glavni cilj i tu sam odigrao najbolje. Ako je takva godina da osvojim samo to zlato, prihvaćam, čekao sam ga cijeli život. Rezultatski mi je ovo najslabija godina u posljednjih 15 godina. Tako se i ja osjećam. Vratit ću se u Beograd i vidjeti što dalje - zaključio je.