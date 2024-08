Nove Đokovićeve muke: Hvatao se za srce pa tražio pomoć...

Novak Đoković nastavio je tamo gdje je stao prošle godine kada je podignuo trofej na najvećem teniskom stadionu na svijetu. Srpski tenisač plasirao se u treće kolo US Opena i nastavio misiju obrane trofeja, ali ništa više ne ide tako lagano kao nekada. Poprilično ga je namučio sunarodnjak Laslo Đere koji mu je predao pri rezultatu 6-4, 6-4, 2-0, a velike borbe sa samim sobom vodio je i sam Đoković.

Pokretanje videa... 00:31 Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Još na samom početku vidjelo se da nije to onaj dominantni Nole. Neobično puno je griješio, spuštao se rukama na koljena i svako malo tražio predah. Meč se igrao pod zatvorenim krovom zbog oluje u New Yorku pa je bila izuzetna sparina što je stvaralo velike probleme obojici tenisača. U jednom trenutku Đoković se uhvatio za srce i zabrinuo sve pa je nedugo nakon toga pozvao medicinski time-out. Izmasirali su ga i nakon što je popio tabletu, zaigrao je puno bolje.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

- Imao sam problema s trbuhom većem dijelu prva dva seta, to se odrazilo na način na koji sam se oporavljao nakon poena. Jako sam se znojio, bilo mi je teško disati - priznao je srpski tenisač koji je opet prolazio kroz novu dramu, ali na kraju je uspio proći u treće kolo.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Pomogla mu je i ozljeda Đerea koji je također tražio pomoć, ali nije mogao nastaviti. Prije godinu dana vodio je 2-0 i imao Novaka na konopcima, no ovaj put nije uspio pružiti jači otpor.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

- Želim Laslu sve najbolje, da se vrati što prije, zaslužuje biti više rangiran, želim mu kontinuitet jer je jako posvećen i dobar momak, miran momak koji voli raditi. Poboljšao se pred kraj drugog seta, utjecalo je i to što je bilo iscrpljujućih razmjena, što je i očekivano kada vidimo prošlu godinu. Moja igra mu generalno odgovara, ne ustručava se napasti. Ove godine su ubrzani tereni, lopta niže i brže odskače, a on to voli. Nezgodno je igrati protiv njega

Đoković će u trećem kolu igrati protiv Alekseja Popirina.