Novak mi je rekao da bi se htio pridružiti Monacu u Davis kupu

Godine 2010. Srbija je osvojila prvi i jedini Davis Cup. Glavni čovjek na putu do titule, treba li to i naglašavati, bio je Novak Đoković. Međutim, ako mislite da je on i najuspješniji srpski tenisač u tom natjecanju u pojedinačnoj konkurenciji, tu biste se prevarili. S 34 pobjede dijeli prvo mjesto s - Jankom Tipsarevićem.

Uglavnom, Đoković u Davis Cupu nije izgubio singl-meč od 2011. godine. Međutim, kako vam zvuči njegova želja da zaigra za - reprezentaciju Monaka?

- Rekao mi je osobno da bi se htio priključiti našoj reprezentaciji - otkrio je bivši monegaški tenisač Benjamin Balleret za L'Team.

- On voli Monako i financijski je pomogao oko terena s tvrdom podlogom.

Đoković je od 2007. godine stanovnik Monaka, međutim, da zaigra za njihovu reprezentaciju... To se jednostavno neće dogoditi. Prva i najvažnija prepreka jesu pravila ITF-a koja ne dopuštaju da jedan tenisač igra za više od jedne reprezentacije.

A tek onda suigrači s kojima se Đoković baš i ne bi previše usrećio... Trenutno na ATP ljestvici imaju dvojicu, Huga Nysa koji je 453. te Lucasa Catarinu na 475. mjestu. Balleret je u svom "primeu" bio na 206. mjestu...