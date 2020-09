Novak planuo na trenera Vajdu: 'Šta odigraj? Šta je to je*ote?!'

<p>Prvi tenisač svijeta Srbin Novak <strong>Đoković </strong>prvi je finalist ATP turnira iz serije "masters 1000" u Rimu, on je u polufinalu nadigrao Norvežanina Caspera <strong>Ruuda </strong>sa 7-5, 6-3. Pobijedio je mladog Norvežanina, ali nije sve išlo tako glatko, a nakon osvajanja prvog seta 'eksplodirao' je prema tribini i treneru Marijanu <strong>Vajdi</strong>.</p><p>Mladi 21-godišnji Norvežanin bio je nadomak osvajanja prvog seta, vodio je sa 5-4 i imao dvije set lopte na svom servisu, no Đoković se uspio izvući iz neugode, ostvariti "break" za 5-5, a zatim i još jednom oduzeti servis Ruudu za 7-5. Nakon toga je krenuo prema klupi i imao što za poručiti treneru Vajdi.</p><p>- Šta odigraj? Šta odigraj? Šta je to jeb*te? Šta mi pričaš, šta odigraj? Odigraj, jeb*te - vikao je prvi tenisač svijeta. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Tenis/Ostala-natjecanja/a117922-Djokovic-nikada-nije-ovako-pokazivao-emocije-VIDEO.html" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Drugi set bio je mnogo jednostavniji za Đokovića koji je tako stigao do svog 115. finala u karijeri. Dosada je Đoković osvojio 80 turnira, od toga 35 iz serije "masters 1000", a četiri u Rimu. Suparnik u finalu u ponedjeljak bit će mu bolji iz ogleda između Kanađanina Denisa Šapovalova i Argentinca Diega Schwartzmana.</p><p>U slučaju pobjede u ponedjeljak Đoković će se izdvojiti na prvom mjestu ljestvice svih vremena po broju osvojenih turnira iz serije "masters 1000", trenutačno on i Španjolac Rafael Nadal dijele prvo mjesto sa po 35 naslova.</p>