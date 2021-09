Osvojio je Australian Open, Wimbledon, Roland Garros i sad je u lovu na US Open. Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković na korak je od osvajanja kalendarskog grand slama, a za to su mu potrebne još dvije pobjede. U četvrtfinalu je bio bolji od Mattea Berrettinija (5-7, 6-2, 6-2, 6-3), a opet je izgubio prvi set kao i u prethodna dva meča pa su se neki pitali je li već to 'mantra' za pobjedu.

- Ne, ne želim gubiti prvi set! To je nešto što se događalo i u prethodnim mečevima, ali pokazala se kao dobra taktika ha, ha. Želim dobro započeti meč, imao sam šanse u prvom setu, ali on je jedan od najboljih servera te ga ne zovemo slučajno 'malj'. Morao sam biti fokusiran na svaki poen - započeo je Novak.

U polufinalu ga čeka meč protiv dobro mu poznatog protivnika Aleksandra Zvereva koji ga je pobijedio u Tokiju nakon nevjerojatnog preokreta.

- U nevjerojatnoj je formi. Mnogo pobjeđuje, mislim da nije izgubio meč od tada i ovdje je vrlo uvjerljivo došao do polufinala. Znam njegovu igru, u Tokiju sam imao set i break prednosti, ali on je to okrenuo. To je za mene bilo jako emotivno teško. Dominirao sam na turniru do tog polufinala. Imao sam 6:1 i 3:2 protiv Zvereva. Onda mi se igra, nažalost, raspala. To se dešava. Počeo sam sumnjati u svoje udarce i to je iskoristio. Ovo je završnica grand slama i on je jedan od najboljih, svaki meč je neizvjestan. Mislim da će odlučiti nekoliko poena - rekao je najbolji tenisač svijeta nakon pobjede protiv Talijana.

A mnogo se nameće to pitanje kalendarskog grand slama pa je tako Patrick McEnroe upitao Novaka upravo o tome i istaknuo da su mu do tog uspjeha potrebne još 'samo' dvije pobjede. Nije stigao dovršiti pitanje jer ga je prekinuo srpski tenisač i zaključio:

- U posljednje me vrijeme često to pitaju, što je razumljivo. Ali sam dosta puta odgovorio. Rekao sam milijun puta da sam svjestan da mogu ispisati povijest i da me to motivira. Ako počnem previše da mislim o tome, onda ću se opteretiti. Želim se vratiti osnovama, što je za mene mentalno važno. Ne želim misliti o tome. Mislim samo o sljedećem meču. Samo o sljedećem meču - idem korak po korak.