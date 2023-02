Novaka optužili da je lažirao ozljedu: Direktor Australian Opena otkrio šokantne nalaze

Srpski tenisač Novak Đoković (35) u finalu Australian Opena svladao je Grka Stefanosa Tsitsipasa te uzeo 22. Grand Slam u karijeri izjednačivši se s Rafaelom Nadalom. Ovom pobjedom vratio se i na vrh ATP ljestvice.

Novak je uoči početka turnira imao problema s ozljedom zbog koje je bio u bolovima tijekom prva tri kola, a naknadno ga je posjetila doktorica Marijana Kovačević kako bi mu pomogla. Nakon njezine posjete ozljeda je nestala što je bilo vidljivo i u Novakovim mečevima.

Potom su se javile sumnje da je srpski tenisač lažirao ozljedu na što se uvrijedio rekavši da će onima koji ne vjeruju priložiti snimke koje potvrđuju da je zbilja ozlijeđen.

Prije Novaka, oglasio se direktor Australian Opena Craig Tiley, koji je medijima objasnio da je Đoković imao pukotinu od tri centimetra u zadnjoj loži:

- Mnogi izazovi su oko Novaka jer dobiva lošu reputaciju. Ali, na kraju, mislim da nitko ne može dovesti u pitanje njegov atleticizam - rekao je Tiley.

- Imao je pukotinu od tri centimetra u zadnjoj loži. Apsolutno, vidio sam snimke, liječnici će reći istinu. Bilo je puno špekulacija o tome je li to istina ili ne. Teško je povjerovati da netko može raditi sve ovo s tom vrstom ozljede. On je nevjerojatan, nosio se s tim ekstremno profesionalno - kazao je pa dodao:

- On je toliko koncentriran na ono što radi. Svake minute svakog dana. To što jede, pije, to što radi i kako radi. Nema slomova, ni mentalnog ni u bilo čemu što radi. Prošao je kroz puno toga da bi osvojio 10 Australian Opena i mislim da se to nikad neće ponoviti.

