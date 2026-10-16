Nove optužbe na račun Torcide: Navijači Ajaxa tvrde da su ih napali i ukrali im transparente

Nakon pobjede Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u Konferencijskoj ligi pojavile su se nove tvrdnje o incidentima u kojima su, navodno, ponovno meta bili navijači nizozemskog kluba. Na društvenim mrežama objavljene su poruke u kojima se tvrdi da su gostujućim navijačima ukradeni transparenti i zastave nekoliko navijačkih skupina.

Prema informacijama koje kruže navijačkim stranicama, skupina navijača Ajaxa navodno je presretnuta nakon utakmice. U jednoj od objavljenih poruka navodi se da je mladić koji je kod sebe imao veći broj obilježja navijačkih skupina opljačkan te da su mu oduzeti zastava i transparent TUM-a, transparent F-Sidea, zastava i transparent Paddyja te nekoliko manjih transparenata UA-e.

Druga poruka donosi drukčiji opis događaja. Prema toj verziji, dvojica mladića nalazila su se u taksiju kada ih je skupina presrela na semaforu. Navodno su ih napadači pretukli, pregledali njihove torbe i uzeli transparente skupina F-Side, UA, Paddy i TUM. Zasad nije potvrđeno jesu li se događaji odvili na opisani način.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nove tvrdnje pojavile su se nakon što su uoči susreta u Splitu zabilježeni napadi i sukobi povezani s gostujućim navijačima. O incidentima je govorio i Fabian Nagtzaam, direktor Udruge navijača Ajaxa, u razgovoru za nizozemski portal NU.nl. Nagtzaam je rekao da je u četvrtak, na dan utakmice, tijekom dana protekao mirno, ali da su prethodnih dana zabilježene neugodnosti. Prema njegovim riječima, neki navijači prijavili su napade nakon dolaska u grad, uključujući slučajeve u kojima su bili napadnuti nakon izlaska iz taksija ili tijekom šetnje uz more.

Wij hebben vooraf uitgebreid gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico’s maar als je dit verhaal leest van een supporter vanuit #Split word je nogmaals met je neus op de feiten gedrukt. In overleg met deze supporter publiceer ik zijn verhaal; pas goed op elkaar! #Ajax #hajaja https://t.co/HGgEfJTtgw — Fabian Nagtzaam (@FabianNagtzaam) October 14, 2026

- Čuo sam priče ljudi koji su uzeli taksi od zračne luke, a napadnuti su čim su izašli ispred svog smještaja. Napadnuti su i ljudi koji su mirno šetali plažom. Bila je to zastrašujuća situacija, rekao je Nagtzaam.

Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog sigurnosnih razloga pojedinim je navijačima savjetovano da ostanu u hotelima, dok su neki odlučili ranije napustiti Split i vratiti se kući prije utakmice. Nagtzaam nije iznio podatke o njihovu točnom broju.

- To nije ono što želiš za navijača koji je došao podržati svoju momčad. Želiš moći pratiti svoj klub diljem Europe na ugodan način, poručio je direktor Udruge navijača Ajaxa.

Susret Hajduka i Ajaxa obilježili su i incidenti na tribinama. Zbog bakljade i bacanja topovskih udara utakmica je bila prekinuta na približno 15 minuta. Prije početka susreta, prema navodima iz dostavljenog izvještaja, dio Hajdukovih navijača tijekom kortea prema stadionu uzvikivao je profašističke parole. Lijepa splitska večer i slavlje Hajduka u Europi ostalo je u sjeni nemilih događaja.