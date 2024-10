Nove pobjede Warriorsa i LA Lakersa na startu NBA sezone

Golden State Warriorsi su sinoć upisali drugu uvjerljivu pobjedu na otvaranju sezone, s visokih 127-86 su pobijedili domaće Utah Jazz. Do pobjede ih je vodio Buddy Hield s 27 koševa, a Stephen Curry je dodao 20. Andrew Wiggins je upisao 13 skokova uz 10 koševa. John Collins je ubacio 14 koševa, Lauri Markkanen 13, Keyonte George i Collin Sexton po 12 svaki za Utah koji je ostao bez pobjede nakon dvije odigrane utakmice u novoj sezoni.

Do druge pobjede zaredom stigli su i Los Angeles Lakersi koji su kod kuće pobijedili Phoenix Sunse sa 123-116. Anthony Davis je bio najbolji strijelac s 35 koševa čemu je dodao osam skokova, a Austin Reaves dodao je 26 koševa i osam asistencija. Lakersi su primili 38 poena u prvoj četvrtini i na početku druge četvrtine njihov zaostatak iznosio je čak 22 koša prije nego su se trgnuli i nadoknadili zaostatak tako da su na poluvremenu zaostajali samo devet koševa. U trećoj četvrtini, niz Lakersa od 20-6 donio im je prvo vodstvo. Serijom od 9-1 početkom zadnje četvrtine stvorila je prednost od 10 poena koju su Lakersi održavali do kraja utakmice.

New York Knicksi su upisali prvu pobjedu sinoć svladavši kod kuće Indiana Pacerse sa 123-98. U prvoj utakmici nove sezone u utorak Knicksi su poraženi od od branitelja naslova NBA prvaka Boston Celticsa 109-132. Jalen Brunson zabio je 26 poena, a Karl Anthony-Towns je upisao double-double učinak s 21 košem i 15 skokova za Knickse. Najbolji u redovima Indiane bio je Bennedict Mathurin s 20 ubačaja.

Atlanta Hawksi su kod kuće sa 125-120 svladali Charlotte Hornetse najviše zahvaljujući Traeu Youngu koji je ubacio 38 koševa od čega pet trica uz desest asistencija i osam skokova. De'Andre Hunter dao je 24 poena i sedam lopti za Atlantu, koja je također dobila 18 poena od Dysona Danielsa i 16 od Johnsona. Hawksi su nadigrali Charlotte šutom iz igre - 48,1 posto naprama 38,5 posto. Charlotti nisu pomogli ni raspoloženi Miles Bridges koji je zabio 27 koševa ni LaMelo Ball s 34 poena.

New Orleans Pelicansi su na gostovanju sa 105-103 nadigrali domaće Portland Trail Blazerse, a pobjedu im je osigurao Brandon Ingram koji je zabio koš za vodstvo 5,2 sekunde do kraja. Nakon toga je Herbert Jones blokirao pokušaj šuta Anferneea Simonsa neposredno prije zvučnog signala za kraj. Pričuva Jordan Hawkins zabio je 15 od 24 koša svoje najbolje momčadi u zadnjoj četvrtini za Pelicanse, koji su nadoknadili zaostatak od 16 poena u drugoj četvrtini i upisali drugu pobjedu zaredom. Ingram je ubacio 21 koš uz osam skokova, CJ McCollum je zabio 20, a Zion Williamson 16 poena, 11 skokova, sedam asistencija i četiri blokade za New Orleans. Karlo Matković nije konkurirao za sastav Pelicansa. Jerami Grant ubacio je 34 poena,a Simons 24 i sedam asistencija za Portland.

Chicago Bullsi su na gostovanju iznenadili Milwaukee Bucks i pobijedili ih sa 133-122. Predvodio ih je Coby White koji je postigao 35 pogodaka od čega je sedam trica. Zach LaVine dodao je 25 poena, dok je Nikola Vučević upisao 22 poena i 10 skokova za prvu ovosezonsku pobjedu Chicaga. Giannis Antetokounmpo predvodio je Milwaukee s 38 poena, a tomu je dodao 11 skokova i pet asistencija. Damian Lillard ubacio je 28 poena.

S poenom zaostatka na poluvremenu, Chicago je otvorio drugo poluvrijeme serijom 16-8. U trećoj četvrtini nakon Antetokounmpove trice smanjen je zaostatak Bucksa na 79-81 šest i pol minuta prije kraja tog dijela utakmice, ali je Chicago ponovno odgovorio i poveo 102-95 ulazeći u zadnju četvrtinu. AJ Green otvorio je zadnji dio utakmice uzastopnim tricama koje su smanjile vodstvo Chicaga na samo koš razlike. Bullsi opet odgovaraju serijom od 13-1 koja povećava njihovu prednost na 115-102 nešto više od osam minuta do kraja. Nakon toga je, gubeći 113-128, Milwaukee nanizao sedam uzastopnih poena kako bi smanjio deficit na osam, ali to je bilo najbliže što su se mogli približit Bullsima.

Toronto Raptorsi su na svom terenu sa 115-107 nadigrali Philadelphia 76erse koji su i dalje bez Jolea Embiida. Scottie Barnes postigao je 27 koševa, a Jakob Poeltl dodao je 19 poena, devet skokova i četiri blokade za Raptorse kojima je ovo prva ovosezonska pobjeda. Kelly Oubre Jr. zabio je 28 poena za 76erse, koji su izgubili obje utakmice sezone. Tyrese Maxey dodao je 24 poena, Kyle Lowry 14, a Andre Drummond i Caleb Martin ubacili su po 11 poena.

Orlando Magic su sa 116-101 bili bolji od Brooklyn Netsa koji prvi put u svojoj NBA povijesti imaju skor 0-2 u dvije sezone zaredom. Magic je predvodio Franz Wagner sa 29 koševa, dok je Cam Thomas bio najbolji strijelac Brooklyna s 24 pogotka. Bojan Bogdanović nije igrao za Netse.

Cleveland Cavaliersi su kod kuće sa 113-101 pobijedili Detroit Pistonse pokvarivši tako je povratak J. B. Bickerstaffa u grad.Bickerstaff je prošle sezone vodio Cleveland do polufinala Istočne konferencije, ali je otpušten nakon što je Cleveland eliminiran iz doigravanja. Tijekom ljeta ga je angažirao Detroit. Jarrett Allen zabio je 17 poena uz 11 skokova, a Evan Mobley upisao 16 poena, šest skokova, tri asistencije za Cavalierse. Najbolji kod Pistonsa je s 33 koša bio Cade Cunningham.

Houston Rocketsi su sa 128-108 nadigrali Memphis Grizzliese. Do pobjede je Rocketse predvodio Jalen Green s 22 koša, a još je sedam igrača imalo dvoznamenkasti učinak. Ja Morant je bio najbolji kod Grizzliesa s 24 poena.

