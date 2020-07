- Sjajna iskustva s utakmice u Splitu odmah su nas ponukala na razmi\u0161ljanje kako bi to bilo idealno ponoviti plovidbom do \u0160ibenika. S jedne je strane cesta na kojoj \u0107e vjerojatno biti gu\u017eve, redovi i nesnosne vru\u0107ine, a s druge plovidba morem - rekao je predsjednik Armade Dejan Bo\u017ei\u0107 za Novi list.

Novi 'bijeli brod': Armada će na finale Kupa u Šibenik trajektom

Navijači Rijeke prije tri i pol godine putovali su na Jadranski derbi na Poljud Jadrolinijinim trajektom Zadar, a sad će opet to učiniti do Šibenika, gdje 1. kolovoza igraju za Kup s Lokomotivom

<p>Split je bio jedna od posljednjih postaja na riječkom putu do povijesne dvostruke krune prije tri i pol godine, a sad će Armada na put do obrane naslova pobjednika Kupa i šeste titule u tom natjecanju u Šibeniku opet - <strong>trajektom</strong>.</p><p><strong>Rijeka</strong> i <strong>Lokomotiva</strong> borit će se za Rabuzinovo sunce 1. kolovoza na Šubićevcu, a navijači momčadi s Rujevice, kao i u ožujku 2017., dogovorili su suradnju s Jadrolinijom za putovanje brodom <strong>Zadar</strong> koji će za tu priliku biti "bijeli brod".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Armada brodom stigla u Split 2017.</strong></p><p>- Sjajna iskustva s utakmice u Splitu odmah su nas ponukala na razmišljanje kako bi to bilo idealno ponoviti plovidbom do Šibenika. S jedne je strane cesta na kojoj će vjerojatno biti gužve, redovi i nesnosne vrućine, a s druge plovidba morem - rekao je predsjednik Armade <strong>Dejan Božić</strong> za <a href="https://www.novilist.hr/sport/nk-rijeka/postignut-dogovor-ponavlja-se-prica-otprije-tri-godine-armada-ce-na-finale-kupa-u-sibenik-ici-trajektom/" target="_blank">Novi list</a>.</p><p>Trajekt Zadar prima nešto manje od 1100 putnika, a trebalo je naći zajednički jezik oko cijene koja nije mala. Na koncu su se s Jadrolinijom našli na <strong>250 kuna</strong>. Mahom su to mlađi ljudi, ići će i nekoliko članova iste obitelji pa su u Armadi dogovorili nižu cijenu.</p><p>- Uvijek smo spremni uključiti se u kreiranje lijepih priča poput ove, već smo se uvjerili u uspješnost i vrijednost ovakvih poduhvata - rekao je <strong>David Sopta</strong>, predsjednik uprave Jadrolinije.</p><p>Na Poljudu te 2017. bilo ih je preko 1000, a sad će na stadion službeno moći 700 uz još mogućih 200 na središnjoj tribini Šubićevca. I svi oni željet će opet povikati: "Važ je naš!".</p>