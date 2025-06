Novi čudesni preokret Indiane za vodstvo u finalu! Šokirali Oklahomu u zadnjoj sekundi

Počela je dugoiščekivana finalna serija NBA lige, a prva utakmica donijela nam je neviđeni spektakl i dramu. I opet, po tko zna koji put već u play-offu ove sezone, Indiana Pacersi izveli su senzacionalan preokret i do pobjede došli u zadnjoj sekundi!

Indiana je slavila protiv Oklahome (111-110) i povela u prvoj utakmici finala. Kao gotovo u svakoj utakmici, Thunderi su krenuli silovito i diktirali tempo, vodili su cijelu utakmicu pa i u zadnjoj četvrtini imali velikih plus 15, no to ništa ne znači kada igrate protiv Indiane, što su pokazali već nekoliko puta ove sezone.

Foto: Alonzo Adams/REUTERS

Nisu se predavali, malo po malo su cjepkali zaostatak, a onda, tko bi drugi, Tyrese Haliburton uzeo je loptu i tri stotinke prije kraja zabio dugu dvicu za jedino vodstvo svoje momčadi na utakmici i senzacionalnu pobjedu! Imali su domaćini tri stotinke za napad, no bilo je to premalo za nešto izvući.

Zavladao je krcatom Paycom Centru u Oklahomu. Domaćini su kao favoriti ušli u finale i očekivali su laganu pobjedu na otvaranju finala, tako je i izgledalo kroz utakmicu, no nevjerojatni Pacersi nikada ne odustaju i to su opet demonstrirali.

Foto: Kyle Terada/REUTERS

Najviše na utakmici zabio je najbolji igrač lige Gilgeous-Alexander, brojao je do 38, no nije mogao sam. Pascal Siakam predvodio je Pacerse s 19 koševa i deset skokova, Toppin je zabio 17, dok je Haliburton brojao do 14 koševa i deset skokova.

Foto: Kyle Terada/REUTERS

Nije to bila njegova utakmica za pamćenje, no opet je preuzeo odgovornost kada je trebalo i donio pobjedu. To su lideri i face čija klasa dolazi do izražaja u ovakvim trenucima. Sljedeća utakmica igra se za tri dana u Oklahomi.