Novi Davis Cup bit će smijurija, igrači postali razmažene bebe...

Treći ulazak u finale Davis Cupa Hrvatskoj je nadohvat ruke. Amerikanci su u Zadar stigli bez svoja dva najbolja igrača i bolju priliku od ove teško smo mogli poželjeti. Naši su toga i svjesni.

Prvi meč dana, u 11 sati, igrat će Borna Ćorić protiv prvog američkog reketa u ovom dvoboju, Stevea Johnsona, od kojeg je izgubio u jedinome meču, lani u Roland Garrosu, a program će nastaviti Marin Čilić protiv mladog debitanta Francesa Tiafoea. Za subotnji meč parova (14 sati)nominirani su Ivan Dodig i Mate Pavić protiv Mikea Bryana i Ryana Harrisona.

- Mislim da je Hrvatska favorit. Ali u Davis Cupu nikad nema garancije. Osim toga, dobra je stvar što im Isner nije došao jer bi s njim bilo puno, puno teže. On je igračina i dobro igra Davis Cup. U svakom slučaju, Čilić i Ćorić su favoriti. Igra se na zemlji, gdje su oni igrali puno više mečeva nego Amerikanci. Međutim ne valja podcjenjivati nikoga. Imaju oni solidne igrače, ali ako se gleda po papirima i rang-listama, vidimo da su Hrvati favoriti s obzirom da imaju i publiku na svojoj strani i vjerojatno će se i prije pripremiti na taj teren koji je napravljen u Zadru - kaže nam Nikola Pilić, čovjek koji je Hrvatsku odveo do jedine “salatare”, 2005.

Hrvatska je i tad, baš kao i 2016., finale izborila igrajući u Dalmaciji, a jedini neuspjeh bio je 2009. u Poreču protiv Češke.

- Ono što smo mi imali 2005. u Splitu protiv Rumunja i Rusa... To je bila stvarno fantastična atmosfera. Zato se čudim što su ovi koji ne znaju puno o tenisu i Davis Cupu dozvolili da se on reformira u nešto smiješno. Atmosfera u Davis Cupu iznimno je važna. Kad imaš publiku na svojoj strani, to je sigurno plus - kazao je Pilić.

Legendarni trener žestoko kritizira promjene formata ovog natjecanja od sljedeće godine. Tad će Davis Cup igrati 18 reprezentacija u jednom tjednu na kraju teniske sezone.

- To su teniski analfabeti. Jedan nogometaš i jedan Japanac koji je stotine milijuna eura zaradio samo u Japanu, a u drugim zemljama bio bi u problemima. Oni mijenjaju sustav Davis Cupa s Amerikancima koji bi od sporta pravili predstavu. Oni prave šou. Možete zamisliti da, recimo, Kanada protiv Belgije igra u Singapuru. Ma koga to zanima gledati?! Danas igrači igraju 19-20 turnira godišnje, a mi smo 35 i još Davis Cup za čavle - kaže Nikola Pilić, koji se ne slaže s argumentom kako se novi format uvodi zbog rasterećenja igrača:

- Igrači su postali razmažene bebe jer imaju stotine milijuna eura. Znate što? Da su rekli da se ne igra na tri, nego dva dobivena seta, ajde, u redu... Nadal, Piqué i Federer su prijatelji i tko zna što stoji iza toga. Osim toga, tko kaže da mora biti toliko turnira? Po meni, ti koji su napravili to ne znaju što znači prava atmosfera Davis Cupa. Odlučili su da će 18 nacija igrati u sedam dana, a tko kaže da neće biti bojkota? ATP je protiv toga, Engleska, Njemačka i Francuska su protiv toga. To je smijurija.

Amerikanci su, osim bez Isnera, stigli i bez Socka, pobjednika US Opena, ali tu je i dalje Mike Bryan, ponajveći igrač parova svih vremena. S druge strane, i mi imamo specijaliste Dodiga i Pavića.

- Oni su na zemlji sigurno lošiji nego na tvrdoj podlozi ili travi. Imamo dobar par i oni nemaju veće šanse nego mi, bez obzira na broj osvojenih turnira Mikea Bryana. Na koncu, Ljubičić i Ančić dobili su ga u Los Angelesu kad su bili najbolji i kad nisu izgubili nijedan set u Davis Cupu, imali su dotle 18-0 ili tako nešto.

Izbornik Krajan rekao je da napokon ima dream team sad kad se vratio Mate Pavić, s kojim je riješio nesuglasice.

- To se tako dogodi. Našli su zajednički jezik, sad imamo dobar par i Marin ne treba igrati tri dana. To je sigurno dobro.

Prođe li Amerikance, Hrvatska će u finalu gostovati kod Francuza ili Španjolaca, koji ovaj vikend igraju u Lilleu.

- Sve nam ide u dobrom smjeru. Sad Nadal ne igra za Španjolsku. Da on igra, šanse bi nam bile jako male. U Francuskoj su šanse veće ako dobijemo Amerikance. Sve je na njihovom putu i vidjet ćemo što će se dogoditi. Prvo treba proći Amerikance pa onda razmišljati o tome - kazao je Pilić, koji neće biti u Zadru s reprezentacijom, nego će navijati iz Mostara, gdje ima najavljen program sa skupinom tenisača.