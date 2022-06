Novi dinamovac: Došao sam u najveći klub u Hrvatskoj i regiji

Hrvatski U-21 reprezentativac Boško Šutalo u utorak je potpisao za Dinamo u transferu od tri milijuna eura, a sada je dao i prvi intervju kao nogometaš "modrih".

- Drago mi je što sam došao u najveći hrvatski klub, ako ne i u regiji. Dugo je trajao interes Dinama za mene. Nisam nikako imao priliku da dođem ovdje. Sad se to dogodilo i sve sam prihvatio. Sretan sam što sam ovdje, dat ću sve od sebe da dođemo do ostvarenja ciljeva - rekao je mladi stoper u uvodu.

Većinu nogometaša Dinama već poznaje...

- S dosta igrača sam igrao u reprezentaciji. Dosta to pomaže pri prilagodbi.

Split, Osijek, Atalanta, Hellas Verona, Dinamo... Zvuči kao da je iza njega već deset godina profesionalne karijere.

- Dosta rano sam započeo seniorski nogomet. Odigrao sam svega 30 utakmica nakon čega sam otišao u Atalantu. Nisam se nadao odlasku, ali kad dođe ponuda takvog kluba, nemaš što birati nego ideš.

Na 'Čizmi' je bio dvije i pol godine.

- Iskustvo u Italiji mi je pomoglo, iako nisam igrao koliko sam se nadao, ali sam skupio dosta minuta i nastupa. Treniranje s tim igračima mi je također pomoglo. Vjerujem da sam spreman. Mislim da mogu biti zadovoljan sezonom. Sigurno dobro dođe igrati protiv takvih imena. Skupio sam dosta iskustva.

Josip i Boško Šutalo igraju na istoj poziciji, porijeklom su iz Hercegovine, iz mjesta udaljenih automobilom tek nekoliko minuta, ponikli su u istom klubu, isto su godište. Čak su, po službenim podacima, i jednako visoki (188 centimetara).

- Ja i Josip smo udaljeni dva sela jedan od drugoga. Zajedno smo počeli u Neretvi iz Metkovića. On je otišao s 14 u Dinamo, ja sam s 15 pa okolnim putem također stigao u Dinamo. Sada smo zajedno tu i radujem se što ćemo igrati zajedno.

Boško preferira stopersku poziciju, ali može igrati i desnog beka.

- Konkurencija dobro dođe, da idemo prema naprijed. Ja sam stoper, Bišćan me koristi kao beka (op.a., u mladoj reprezentaciji), to sam igrao u Atalanti i Veroni.

Ciljevi s Dinamom?

- Želimo nastaviti s pobjedama, osvojiti prvenstvo i ući u Ligu prvaka.

Boško ima dva brata. Sva trojica su nogometaši.

- Sva trojica smo počeli u Neretvi. Cijela je obitelj u nogometu.

Prošlosezonska drama u Prvoj HNL?

- Dosta sam pratio HNL jer je bio jako zanimljiv, nikad zanimljiviji. To je dobro za reputaciju HNL-a. Dok sam ja bio u Osijeku, naravno Dinamo je bio najjači i kad se god igra protiv Dinama motivacija je bila 'na najjače'.

Pratio je Dinamo i u Europi...

- Dinamo ima odlične rezultate u Europe, poznat je. Tako treba nastavit i siguran sam da ćemo ići tim putem.

Hobiji i izvannogometne aktivnosti?

- Bio sam u Italiji dvije i pol godine. Stigao sam baš u vrijeme korone tako da sam većinu vremena trebao biti sam. Kako je vrijeme odmicalo lakše se disalo, izlazio sam. Volim ići na pića, večere, igrati igrice.

Tko ti je cimer?

- Prezimenjak.

Boško se na Instagramu zove "Bole top", no to nije po nekadašnjeg igraču Dinama Bošku Balabanu.

- Bole me zovu zbog nadimka, a netko me u reprezentaciji nazvao "Bole top" i tako se do dan danas zovem - zaključio je.

