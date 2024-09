Novi Hajdukov sportski direktor ispao je dvaput iz lige u bivšem klubu, kritizirale su ga i legende

Francouis Vitali novi je sportski direktor Hajduka, a radi se o 48-godišnjaku bogatog iskustva. Posljednji angažman prije Hajduka imao je u francuskom Troyesu, a najveći dio karijere proveo je u Lilleu. U Troyesu mu je City Group (mreža klubova kojima upravljaju vlasnici Manchester Cityja) dala odriješene ruke u vođenju sportske politike, ali bilo je to turbulentno razdoblje.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:59 Tko će naslijediti Kalinića u Hajduku: Očekuje se stranac, on nema pravo mijenjati trenera?! | Video: 24sata Video

U tri godine rada u Troyesu, dvaput je ispao iz lige - prvo u Ligue 2, a potom i u National ligu, odnosno treći rang francuskog nogometa. Početkom svibnja Vitali je svjedočio pravom kaosu na utakmici Troyes - Valenciennes. Nezadovoljni navijači u jednom su trenutku počeli bacati baklje na teren, a igrači Troyesa su uzvratili tako štu su baklje vraćali među navijače.

Epilog kaosa bio je sljedeći: Igrači su kažnjeni s po nekoliko utakmica neigranja, Troyesu je oduzet jedan bod, dok je i Vitali zbog nesportskog ponašanja prošao sa suspenzijom. Na kraju je Troyes ostao u Ligue 2 zbog Bordeauxa koji je proglasio bankrot. Novog sportskog direktora Hajduka kritizirao je i bivši igrač Troyesa Jerome Rothen.

- Neka se City gubi. Troyes je s njima postao katastrofa. Prvo zadnji u Ligue 1 i ispadanje, a sada i na dnu Ligue 2. Ne trebaju nam - rekao je Rothen na što je Vitali odgovorio:

- Volio to on ili ne, ali fudbal evoluira. Fudbal postaje globalan i to je ono što treba francuskom fudbalu. Čak ću reći da Francuskoj treba više investitora kao City.

Tri mjeseca nakon rada u Troyesu Vitali je stigao u Hajduk i čini se da ga očekuje još jedan težak posao...